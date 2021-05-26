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26.05.2021 22:10
Рубрика: Власть

"Медиана" вышла в свет

В Подмосковье вручили новую премию для журналистов
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Первую премию "Медиана", учрежденную губернатором Московской области Андреем Воробьевым для поощрения журналистов, вручили 26 мая в Подмосковье.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Для нас это очень важное событие. Благодаря тем, кто находится в этом зале, мы можем рассказывать сотням людей обо всех важных событиях, происходящих в нашем регионе", - отметил Андрей Воробьев, открывая церемонию награждения. А в зале находились истинные мастера журналистики - главные редакторы ведущих федеральных изданий, общественные деятели, блогеры и, конечно, те, кто ежедневно выходит на информационную передовую, - пишущие и снимающие журналисты.

Собянин вручил московским предпринимателям премии "Прорыв года"

Первую награду губернатор области вручил сам - "Медиану" из первых рук получил блогер Егор Балев, создавший TikTok-канал о волонтерской деятельности. Он занимается волонтерством уже 10 лет и за это время собрал команду из 100 неравнодушных молодых людей, которые помогают ветеранам, инвалидам, пожилым людям, больницам.

Всего у первой «Медианы» было 15 лауреатов

Следующей на сцену поднялась главред телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Она вручала "Медиану" корреспонденту Балашихинской газеты "Факт" Виктории Яншиной, рассказавшей читателям историю о воссоединении одной семьи, которая потеряла друг друга во время Великой Отечественной войны. А председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, поднявшись на сцену, признался, что и сам начинал журналистскую деятельность в Подмосковье - в ногинской районной газете. Он награждал фотокорреспондента ИА ТАСС Гавриила Григорович - за серию фоторепортажей из ковидных больниц.

Генеральный директор издательского дома "Российская газета" Павел Негоица наградил журналиста РБК Аделю Фатехову - за репортаж о поддержке малого и среднего бизнеса во время пандемии. "Когда журналист вовлечен в тему, это чувствуется, тогда и результат получается достойным награды", - отметил Павел Негоица.

Всего у первой "Медианы" было 15 лауреатов, каждый из которых получил 200 тысяч рублей. В числе награжденных - журналисты федеральных телеканалов и печатных изданий, в том числе и журналист "Российской газеты" Ирина Рыбникова, сетевых изданий, муниципальных информационных агентств. Была и одна спецноминация - "Лучшая муниципальная пресс-служба". Она досталась пресс-службе городского округа Солнечногорск, которая действительно доступна и для начальства, и для журналистов в любое время суток.

"Сегодня мы начали хорошую традицию. Премия "Медиана" станет ежегодной. Мы подумаем и о том, чтобы она своевременно индексировалась", - пообещал Андрей Воробьев.

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