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26.05.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

В Туле на приемную мать завели дело о пытках подростка

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле подростка истязали в семье опекуна. Возбуждено уголовное дело по статье "истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки", сообщили в пресс-службе СК по региону.

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Ненормальная ситуация в опекунской семье обнаружилась, когда 17-летний парень перестал ходить в школу. Учителя забили тревогу, сообщили об этом в подразделение по делам несовершеннолетних. Начались проверки.

По версии следствия, мальчик часто подвергался физическому и психическому насилию. Опекун - 40-летняя женщина жестоко его наказывала: могла побить или запереть в темной кладовке или туалете. Эти истязания продолжались, как считают следователи, с сентября 2019 по апрель 2021 года.

В настоящее время женщина задержана, Следствие ходатайствует об ее аресте. Помимо подростка под опекой подозреваемой находились еще двое детей - сейчас все несовершеннолетние из семьи изъяты.

Следователям предстоит выяснить все подробности случившегося, а также дать оценку действиям чиновников и других должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасное и комфортное проживание детей с опекуном. Расследование на контроле у руководителя регионального управления СК Владимира Усова.

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