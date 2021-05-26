В Тверской области начали реставрацию знаменитой колокольни на воде

Колокольню Николаевского собора в затопленной части Калязина приведут в порядок к октябрю. Памятник украсят подсветкой, восстановят старинные латунные часы. На берегу устроят современную прогулочную зону.

Собор в Калязине возвели в конце XVII века и разобрали в середине ХХ, когда создавали Угличское водохранилище. Пятиярусную колокольню, построенную в 1801 году, оставили в качестве маяка. Живописные руины оказались на небольшом островке недалеко от берега и стали одной из достопримечательностей города.

На реставрацию выделили 104,4 миллиона рублей из бюджета Тверской области. Подрядчик - московское ООО "Равелин" - должен укрепить фундамент и стены, перекрыть кровлю, обновить кирпичную кладку, фасады, несущие конструкции и лестницы. Четвертую часть работ уже выполнили.

- Также памятник архитектуры электрифицируют, сделают его художественную подсветку и установят автоматизированную систему управления колоколами. Будет укреплена береговая линия, расширена прилегающая территория и обустроен причал. На остров проложат оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета и зоны Wi-Fi, - сообщили в правительстве региона.

Гости города смогут полюбоваться не только панорамой Волги, но и временными выставками - площадка для них появится возле колокольни.

Спуск к колокольне на основном берегу благоустроят до конца года благодаря федеральному гранту. Проект калязинцев выиграл 50 миллионов рублей во всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений в 2020 году. В планах - отремонтировать булыжную мостовую, обустроить пешеходные дорожки и заменить фонари. На набережной Волги, откуда открывается вид на колокольню, хотят создать туристический квартал. Здесь сохранилась историческая застройка, в том числе Дом купцов Полежаевых - памятник архитектуры конца XVII - начала XIX века.

Проект калязинцев выиграл 50 миллионов рублей во всероссийском конкурсе малых городов

Это здание рассчитывают восстановить в течение двух ближайших лет и развернуть внутри экспозиции Калязинского краеведческого музея имени И. Ф. Никольского. Необходимо обновить внутреннюю и наружную отделку здания, заменить коммуникации. Ориентировочная стоимость работ - 148 миллионов рублей. Пока же музей занимает здание Богоявленской церкви. До затопления старой части города он располагался на территории Макарьева монастыря, который так же, как Николаевский собор, был разобран в 1940-м.

В будущем, после переезда в Дом купцов Полежаевых, туристам с помощью современных мультимедийных технологий смогут рассказать об археологии и этнографии Верхнего Поволжья, истории Свято-Троицкого Макарьева монастыря, усадебной жизни Калязинского уезда и местных промыслах. Для школьников в краеведческом музее обустроят игровые и интерактивные зоны.

- Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений. Колокольню представят жителям и гостям города в завершение туристического летнего сезона, - заключил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Кстати

В фильме "Берег" (режиссеры - А. Алов и В. Наумов), который в 1983-1984 гг. снимали в Калязине, колокольня Николаевского собора была задействована в съемках. По сюжету мальчик ныряет в затопленный храм и под водой звонит в колокол. В течение нескольких лет после того, как съемки фильма были завершены, в Калязине можно было наблюдать рядом с колокольней торчащие из воды бутафорские купола собора и часовенки. По словам очевидцев тех лет, да и судя по кадрам из фильма, они производили неизгладимое впечатление.