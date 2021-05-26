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26.05.2021 09:24
Рубрика: Экономика

Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В ближайшие годы в Москве может появиться беспилотный трамвай. Об этом в интервью Bloomberg заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"Постараемся за этот и следующий год сделать нормальную технологию, которая управляет трамваем, - отметил вице-мэр. - Нужно, чтобы этот вид транспорта стал эффективным, надежным и безопасным". Для этого прежде всего нужно обновить рельсовую инфраструктуру, считает Максим Ликсутов.

Он также уточнил, что трамвай-беспилотник для столицы разрабатывается совместно с "Яндексом". На первом этапе автоматику будет "страховать" сам вагоновожатый.

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