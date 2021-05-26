Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая

В ближайшие годы в Москве может появиться беспилотный трамвай. Об этом в интервью Bloomberg заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Постараемся за этот и следующий год сделать нормальную технологию, которая управляет трамваем, - отметил вице-мэр. - Нужно, чтобы этот вид транспорта стал эффективным, надежным и безопасным". Для этого прежде всего нужно обновить рельсовую инфраструктуру, считает Максим Ликсутов.

Он также уточнил, что трамвай-беспилотник для столицы разрабатывается совместно с "Яндексом". На первом этапе автоматику будет "страховать" сам вагоновожатый.