"Железный век. Европа без границ" - в Историческом музее

Если машина времени будет изобретена, то информация для ее софта о I тысячелетии до н. э. на планете Земля уже собрана. По крайней мере та, что касается Европы. Выставка "Железный век. Европа без границ. I тысячелетие до н.э.", открывшаяся в Историческом музее, предлагает путешествие на тридцать веков назад.

Проект, объединивший музеи России и Германии в рамках Года Германии в России, сам обладает долгой историей. Она уходит корнями в трагедию музеев двух стран, пострадавших во время войны, и касается судьбы перемещенных ценностей в послевоенное время. Речь об археологических находках, хранившихся в музеях Берлина, но не только. В 1956-1958 годах в Восточный Берлин из СССР вернулось большинство музейных сокровищ, от "Сикстинской мадонны" из коллекции Дрезденской галереи до экспонатов археологических музеев. В 1963-м возвращенные археологические экспонаты стали основой Музея древнейшей и ранней истории в Восточном Берлине. Не были возвращены три "золотых ящика" с сокровищами Шлимана и некоторыми другими находками, оказавшиеся в "зоне умолчания". Впервые они были показаны публике больше полувека спустя после окончания войны. В 1996 году "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" были представлены на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина, а два года спустя в Эрмитаже можно было увидеть проект "Шлиман - Петербург - Троя".

Разрушенная Троя, воспетая Гомером, найденная Шлиманом, стала отправной точкой для многолетней научной одиссеи музейщиков двух стран. Они делали выставки, посвященные эпохе Меровингов и бронзовому веку, в рамках проекта "Европа без границ". Нынешняя выставка - третья в этом ряду.

В ее фокусе - эпоха, когда бронзу постепенно заменяет железо, а хромой умелец Гефест входит в античный пантеон богов Олимпийцев. Эта эпоха начинается в I тысячелетии до н.э. О десяти веках, от которых нас отделяет еще 20 веков, и рассказывают более 1300 раритетов, представленных на выставке. Начинается она с кусков железной руды из Геологического музея им. Ферсмана. Бурый железняк, магнетит, притягивающий металл, булыжник железняка яшмовидный... Как древние люди могли догадаться, что из этих камней можно делать мечи и шлемы, плуг и лопату. Говорят, первыми научились плавить железо жители Передней Азии - благодаря упавшим метеоритам.

У этой выставки несколько параллельных сюжетов. Ключевой - как раз история о том, как изобретение железа повлияло на материальный мир народов Европы, как появлялись центры добычи руды, за ними - новые торговые пути, следом - новые торговые и политические центры, где развивались новые культуры. И если ранний железный век - это гальштатская культура народов, живших в Центральной и Южной Европе в VIII-V веках до н.э., то следом приходит культура кельтов, которую называют периодом латена. Это столпы, на которых стоит структура выставки. А вокруг история этрусков, отношений греков со скифами, киммерийцами, сарматами, жизнь обитателей лесов в Приуралье и горных племен, относящихся к кобанской культуре.

Выставка делает ставку на вещи, на предъявление подлинника. В этом смысле кувшин с вытянутым утиным носиком или фибулы, ставшие прообразом английской булавки, - вроде метеоритов, которые являются через много световых лет из подземелья гробниц и таят истории людей прошлого. Бронзовый коринфский шлем, оставлявший незащищенным только глаза и нос воина, носил солдат в VIII-VII веке до н.э. Золотая монета с профилем Аполлона в венке чеканилась явно не греками. Но она подражает греческой монете - статеру Филиппа II Македонского. Созданная в 359-356 гг. до н. э. кельтским мастером в древней Галлии, она обнаружена во время раскопок близ реки Сона, во Франции.

Троя стала отправной точкой для многолетней одиссеи музейщиков России и Германии

Спрашивается, где Филипп II Македонский и где Франция? Где Коринф и где Южная Италия? Оказывается, "глобальный мир" не сегодняшнее изобретение. Именно поэтому вторая осевая линия проекта - сюжеты, которые показывают неожиданные переплетения культур народов.

Прямая речь

Алексей Левыкин, директор Исторического музея:

- Мы хотели показать безбрежное европейское культурное пространство, которое относится к концу II - началу I тысячелетия до н. э. Многообразное и очень интересное с точки зрения взаимопроникновения культур. Здесь видишь, насколько в ту далекую эпоху культура была мобильна. Понимаешь, что огромные расстояния от Черного моря до юга Сибири (это ареал распространения скифов) на самом деле не такие уж дальние. По крайней мере, предметы, которые обнаруживают археологи во время раскопок на этой огромной территории, имеют очень много общего.

Тур Хейердал говорил, что океаны не разъединяют народы, а становятся дорогой, соединяющей их друг с другом. То же самое можно сказать о степи. Она делала возможными связи народов.

Я с огромным удовольствием читал каталог. Это потрясающее исследование, охватывающее историю десяти веков всей Европы, от Испании до Южного Урала.