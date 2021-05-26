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26.05.2021 17:53
Рубрика: Власть

Бастрыкин принял недовольных работой следователей

Текст: Наталья Козлова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан, на котором выслушал жителей Приморского края, Воронежской и Кемеровской областей.

Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК

Родители из Приморского края пожаловались главе Следственного комитета на расследование уголовного дела, возбужденного после исчезновения их сына в 2017 году. Молодой человек 1987 года рождения уехал из дома на машине и пропал. Родители посетовали, что дело по факту исчезновения сына было возбуждено только спустя четыре месяца. Потом следователь районного отдела прекратил его, и лишь в апреле 2020 года расследование было возобновлено.

Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и назначил служебную проверку следователей, имеющих отношение к расследованию. В частности, будет установлено, почему уголовное дело не было возбуждено своевременно и законно ли его прекратили. Уголовное дело по поручению Бастрыкина передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России. На место также выехали криминалисты Главного управления криминалистики (ГУК) СК России.

Жительница Кемеровской области потеряла двоих детей 2008 и 2011 годов рождения. В июле прошлого года дети ушли гулять и пропали. Следователи оперативно возбудили уголовное дело. Тела детей были найдены в одном из водоемов. Экспертиза подтвердила, что погибшие - это дети женщины, но у нее возникли вопросы после ознакомления с уголовным делом.

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Глава ведомства поручил подчиненным тщательнее работать с заявителями, отвечать на их вопросы и давать разъяснения. Бастрыкин выслушал доклад о принятых мерах, так как в ходе расследования выяснилось, что водоем, в котором утонули дети, не был огорожен. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье-"халатность", и по этому делу уже привлекли к ответственности чиновника. В администрацию города направлено представление об устранении нарушений. На место ЧП выехали криминалисты ГУК СК России, чтобы еще раз проверить все доводы следствия и потерпевшей.

Мужчина из Воронежской области пожаловался на расследование уголовного дела о смерти его беременной жены в больнице в декабре 2020 года. Он недоволен расследованием. По мнению мужчины, в смерти жены виноваты врачи, которые вовремя не госпитализировали женщину и не провели экстренную операцию, несмотря на возникшее осложнение беременности.

Бастрыкин жестко раскритиковал работу подчиненных, в том числе за неисполнение его указания - назначать судебно-медицинские экспертизы в независимых экспертных учреждениях. В результате по этому делу возникли два противоречащих друг другу заключения о причинах смерти женщины. Глава СК поручил передать уголовное дело в ГСУ СК и оперативно провести дополнительную экспертизу в ведомственном Судебно-экспертном центре. Он также поручил криминалистам ГУК СК подключиться к расследованию. В отношении следователей, которые занимались расследованием уголовного дела, назначена служебная проверка.

"У нас нет цели наказывать врачей. Сегодня они несут поистине героическую службу. Но каждый случай заслуживает самого тщательного разбирательства. Нужно понять в рамках расследования данного конкретного уголовного дела, почему умерла молодая женщина", - подытожил Бастрыкин.

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