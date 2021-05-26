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26.05.2021 13:15
Рубрика: Власть

"Дальневосточный гектар" распространят на Арктику

Текст: Татьяна Замахина
Программа "Дальневосточный гектар" теперь коснется и Арктической зоны РФ. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Еще одна норма - о предоставление второго гектара гражданам, освоившим первый.
Фото: Андрей Зима/РИА Новости Фото: Андрей Зима/РИА Новости
Фото: Андрей Зима/РИА Новости

По этой программе россияне могут оформить и бесплатно получить в пользование выбранный земельный участок. На Дальнем Востоке она была запущена в 2016 году, с тех пор участки получили более 90 тысяч человек.

Фото: Photoxpress
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С учетом особых условий Арктической зоны предусматривается механизм, отличающийся от действующего в настоящее время. Граждане смогут выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях.

При отсутствии оснований для отказа, земельный участок предоставляется этому гражданину в аренду или в собственность

Если человек успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему земельный участок, он сможет получить дополнительно еще один участок площадью, не превышающей одного гектара.

Как ранее пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно будет получить льготный гектар. Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.

По его оценке, эти гектары дадут людям стимул к началу собственного дела, строительству жилья для своей семьи, повысят их доход.

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