Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны

К настоящему моменту известно, что ЧП произошло в 6 часов утра по местному времени в Охотском море, приблизительно в 23 километрах к северо-востоку от порта Момбэцу. При этом шхуна "Дайхати Хоккомару" водоизмещением в 9,7 тонны врезалась в "Амур" водоизмещением в 662 тонны.

В результате японский корабль перевернулся, трое его моряков погибли, а еще двоих удалось спасти. Уточняется, что извещение об инциденте японские власти получили от капитана "Амура". По данным японских СМИ, береговая охрана направила к месту аварии патрульное судно, которое уже вернулось в порт с выжившими рыбаками и телами погибших.

Как сообщает ТАСС, столкновение судов произошло в условиях плохой видимости. Один из выживших рыбаков с японской шхуны утверждает, что она не двигалось во время инцидента.

Согласно сведениям морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска, "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске. После происшествия траулер был направлен в порт города Момбецу.

Между тем, в генеральном консульстве РФ в Саппоро на данный момент нет информации о пострадавших россиянах. "Со своей стороны посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбэцу, - подчеркивается в заявлении диппредставительства РФ в Токио. Обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются властями Японии.

Диппредставительство также выразило свои соболезнования из-за трагического ЧП. "Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - заявили в посольстве России в Японии.