Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны

Новости

Однодвигательный истребитель-невидимку создают в России 10:52
ФСИН опровергла отъезд Михаила Ефремова из колонии 10:50
На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы 10:47
Еще в одном регионе России введен режим ЧС 10:39
Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы ракетами в Черном море 10:32
В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда 10:32
Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020 10:15
Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии 10:15
Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей 10:00
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка" 10:00
Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков 09:54
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 09:51
Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм на Алтае 09:51
Испытана антидроновая сигнализация с АФАР 09:49
Собянин: В этом году на ВДНХ будет открыто около 15 новых общественных пространств 09:41
В Якутии двое детей погибли после пожара в частном доме 09:41
Три человека задержаны по делу о падении кабины фуникулера в Италии 09:40
В Дагестане проливные ливни размыли автодороги 09:40
В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС 09:39
Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области 09:37
Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео 09:31
В Иркутске бродячие собаки в погоне за котом разломали внедорожник 09:28
Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных планов 09:26
Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая 09:24
Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны

Текст: Александр Гусаров
Экипаж российского судна "Амур" спас нескольких моряков японского судна "Дайхати Хоккомару", с которым в среду произошло столкновение к северу от берегов префектуры Хоккайдо. Об этом сообщает NHK со ссылкой на управление береговой охраны Японии.

К настоящему моменту известно, что ЧП произошло в 6 часов утра по местному времени в Охотском море, приблизительно в 23 километрах к северо-востоку от порта Момбэцу. При этом шхуна "Дайхати Хоккомару" водоизмещением в 9,7 тонны врезалась в "Амур" водоизмещением в 662 тонны.

Фото: Администрация Туапсе/ТАСС
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе

В результате японский корабль перевернулся, трое его моряков погибли, а еще двоих удалось спасти. Уточняется, что извещение об инциденте японские власти получили от капитана "Амура". По данным японских СМИ, береговая охрана направила к месту аварии патрульное судно, которое уже вернулось в порт с выжившими рыбаками и телами погибших.

Как сообщает ТАСС, столкновение судов произошло в условиях плохой видимости. Один из выживших рыбаков с японской шхуны утверждает, что она не двигалось во время инцидента.

Согласно сведениям морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска, "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске. После происшествия траулер был направлен в порт города Момбецу.

Между тем, в генеральном консульстве РФ в Саппоро на данный момент нет информации о пострадавших россиянах. "Со своей стороны посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна "Амур", которое в сопровождении корабля Управления безопасности на море Японии было направлено в порт Момбэцу, - подчеркивается в заявлении диппредставительства РФ в Токио. Обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются властями Японии.

Диппредставительство также выразило свои соболезнования из-за трагического ЧП. "Глубоко сожалеем о случившемся. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Исходим из того, что оно будет объективно и непредвзято расследовано компетентными органами", - заявили в посольстве России в Японии.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Восточная Азия Япония Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область РГ-Видео

Главное сегодня

Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке
Прибывшие в Сирию Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму