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26.05.2021 03:45

Инаковость мысли

Команда Комсомольского-на-Амуре госуниверситета получила специальный приз на конкурсе СУЭК
Текст: Полина Комогорцева (Хабаровский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 114(8465)
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) провела межрегиональный студенческий конкурс, участники которого соревновались в решении сложных производственных и управленческих задач. Специальный приз за оригинальность мышления получила команда "Сибирские Траппы" Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

Конкурс под названием "Дорога в будущее" был посвящен 20-летию компании Андрея Мельниченко и проходил в дистанционном формате. В нем приняли участие 75 команд из 18 вузов России. Каждая из них выбрала для решения кейс по одному из двух направлений - "Топливно-энергетический комплекс" и "Химическая промышленность". На рассмотрение жюри в итоге представили 51 работу.

Команде "Сибирские Траппы", состоящей из двух студентов бакалавриата Комсомольского-на-Амуре госуниверситета Александра Мясникова и Алексея Пушкова, предложили задание по направлению "Топливно-энергетический комплекс".

- Были даны некий угольный разрез и ТЭЦ, стояла задача предоставить варианты решений для эффективной их работы, чтобы предприятия приносили максимальную прибыль. Мы думали, что довольно стандартные решения предложили, но оказалось, что жюри нашло в наших расчетах некоторую нестандартность размышлений, - рассказывает Александр Мясников.

Совместные профориентационные проекты СУЭК с вузами дают реальную практическую отдачу

Наткнулся на объявление СУЭК о конкурсе преподаватель Александра и Алексея доцент кафедры "Тепловые энергетические установки", кандидат технических наук Александр Хвостиков.

- Я лишь порекомендовал своим успешным студентам принять в конкурсе участие. Само задание, на решение которого было дано две недели, они полностью выполнили самостоятельно, - говорит Александр Хвостиков.

Студенты, отличившиеся оригинальностью мышления, в эти дни оканчивают университет по специальности "Теплоэнергетика и теплотехника".

Александра и Алексея в числе победителей и призеров конкурса вместе с их преподавателем пригласили в Москву на торжественную церемонию награждения. Она прошла на площадке коворкинг-центра "Точка кипения", где студенты рассказали о своей научно-исследовательской и изобретательской деятельности, представили решения кейсов, познакомились со сверстниками из других вузов.

Всего для вручения призов организаторы студенческого конкурса - Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития" при участии двух компаний Андрея Мельниченко СУЭК и МХК "ЕвроХим" - собрали в Москве десять команд-победительниц из профильных российских вузов.

Специалисты коворкинг-центра также познакомили студентов с инновационными проектами в рамках Национальной технологической инициативы. Это вызвало у молодых людей неподдельный интерес, ведь применение цифровых технологий и искусственного интеллекта становится необходимым условием развития современной промышленности, в том числе угольной и химической.

Совместные профориентационные проекты СУЭК с вузами дают реальную практическую отдачу. Это не первый студенческий конкурс, проводимый фондом, в жюри которого организаторы приглашают лучших экспертов, тщательно анализирующих качество работ.

- Сегодня мы отмечаем поступательный рост профессионального уровня участников. Это нужно для пополнения кадрового потенциала таких высокотехнологичных компаний, как СУЭК и "ЕвроХим". Для нас очень важно поддерживать самых активных и целеустремленных студентов, помогать им с выбором профессии, ведь речь идет о будущем отечественной промышленности. И мы видим, что перспективы у промышленности очень достойные с такими созидательными ребятами, - говорит президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.

Кстати

Название команды "Сибирские Траппы" ребята объяснили тем, что в самом явлении содержится намек на уголь, которым так богата Сибирь.

Сибирские траппы - это обширная область вулканизма, которая охватывает зону от Урала до Якутска и от севера Иркутской области до Северного Ледовитого океана. Примерно 250 миллионов лет назад на этой территории одновременно извергалось множество вулканов, что привело к глобальной биосферной катастрофе и вылилось в одно из самых массовых вымираний организмов. Ученые говорят, что 75 процентов морских и наземных видов животных и растений не пережили этот период и навсегда исчезли с лица Земли.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электро­энергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях компании работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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