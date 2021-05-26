Современные технологии обеспечивают бесперебойную и безопасную работу трубопроводного транспорта в районах Крайнего Севера

Развивать производственный потенциал и использовать самые современные технологии - таков подход ООО "Транснефть-Восток" к промышленной и экологической безопасности.

Крупнейшая трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО) - объект для страны стратегически важный. Транспортировка энергоресурсов по нефтепроводу должна вестись безопасно и по графику. Надежную, безаварийную и экологично безопасную работу стальной магистрали обеспечивают люди. И, конечно, технологии.

Большая часть нефтепровода проходит по отдаленным и малонаселенным территориям с низкими климатическими температурами, в районах вечной мерзлоты. Поэтому в компании "Транснефть-Восток" особое внимание уделяют применению технологий, внедрению новейших разработок при строительстве и эксплуатации объектов, располагающихся в районах Крайнего Севера.

Одна из таких эффективных разработок - термостабилизаторы - была внедрена в практику при эксплуатации нефтепровода ВСТО-1. Эти приборы необходимы для повышения несущей способности грунта путем его охлаждения и замораживания. Термостабилизаторы погружены на глубину до 25 метров и заполнены незамерзающей жидкостью, которая позволяет поддерживать постоянную отрицательную температуру в зонах вечной мерзлоты, где пролегает труба. Ежегодно в холодный период сотрудники "Транснефть-Восток" совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института "Транснефть" проводят мониторинг работы термостабилизаторов, к слову, в апреле было обследовано более 20 тысяч таких приборов. Устройства применяются не только в Якутии, Амурской области, но и на севере Красноярского края, в Эвенкии, на нефтепроводе Куюмба - Тайшет.

Кроме того, на страже безопасности нефтепроводов ООО "Транснефть-Восток" - новейшее диагностическое оборудование. Применение уникальных дефектоскопов собственной разработки "Транснефти", сочетающих в своей работе сразу несколько методов, позволяют с высокой точностью обнаруживать сразу несколько видов дефектов трубы. В 2020 году было продиагностировано 40 участков нефтепроводов ВСТО-1, Красноярск - Иркутск, Куюмба - Тайшет.

Для оптимизации процесса контроля и управления нефтепроводам и ООО "Транснефть-Восток" ввело в промышленную эксплуатацию единую систему диспетчерского управления (ЕСДУ). Система позволяет управлять технологическим оборудованием трубопроводов Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск из единого территориального диспетчерского пункта.

Данные о состоянии технологического оборудования всех магистральных нефтепроводов компании - давление в трубопроводной системе, скорость, объемы перекачки нефти и другие важные параметры транспортировки - передаются в центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть" из территориальных в режиме реального времени. Единая система управления нефтепроводами в случае отклонений может даже скорректировать параметры работы оборудования.

То, что приоритеты в деятельности выбраны верные, подтверждается внешним инспекционным аудитом. Ежегодно специалисты авторитетной международной сертификационной и экспертной организации DQS проверяют системы экологического менеджмента компании, энергетического менеджмента, а также системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда на соответствие международным стандартам. По итогам работы эксперты отметили положительный опыт компании во всех направлениях производственной деятельности. Все три системы внутрикорпоративного управления ООО "Транснефть-Восток" были признаны соответствующими международным требованиям в области эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

Справка

ООО "Транснефть-Восток" обеспечивает бесперебойную работу первой очереди нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан от Тайшета до Сковородино, а также участка российскокитайского нефтепровода Сковородино - Мохэ. Кроме того, компания ведет эксплуатацию нефтепровода Куюмба - Тайшет и трубопроводных магистралей Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, проходящих по территории Иркутской области. В общей сложности под контролем ООО "Транснефть-Восток" находится более 4,5 тысячи километров трубопроводов.