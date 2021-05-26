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26.05.2021 08:47
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае появился "Сад памяти" в нанайском селе

Текст: Артем Красиков
Фото: Комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края Фото: Комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края
Фото: Комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае впервые появился "Сад памяти" в национальном нанайском селе Джари.

"Сад памяти" на юге России высадил почти три миллиона деревьев

Более 40 молодых сосен высадили рядом со зданием Центра нанайской культуры, возле которого установлен обелиск воинам-односельчанам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Как сообщает комитет лесного хозяйства правительства региона, в акции приняли участие школьники, работники поселковой и районной администраций.

Ухаживать за деревьями будут волонтеры и сотрудники Центра нанайской культуры. В будущем "Сад памяти" хотят расширить и превратить это место в парк.

"Мы надеемся, что акция "Сад Памяти" станет для нашего района доброй традицией, ведь в наше время важно сохранить память о подвиге предков, историю страны и историю каждой семьи", - отметил руководитель Нанайского лесного хозяйства Виктор Солонюк.

Справка "РГ"

Международная акция "Сад памяти" проходит с 18 марта по 22 июня в России и за рубежом. Организаторы планируют посадить 27 миллионов деревьев - по числу погибших в Великую Отечественную войну.

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