В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда

В среду парламент Якутии принял закон об упразднении Конституционного суда республики. Вместо него создается Конституционный совет.

Как сообщается на официальном информационном портале республики, эти решения были приняты в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, в котором закреплены положения об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

Конституционный суд РС(Я) будет упразднен с 1 июля 2021 года.

В состав созданного вместо него Конституционного совета при Госсобрании Якутии будут входить девять конституционных советников, включая председателя, двух его заместителей и секретаря-советника, работающих на постоянной основе. Назначать их будут по представлению главы региона. Кроме того, пять конституционных советников - представителей общественности будут осуществлять свои полномочия на непостоянной основе.