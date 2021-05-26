В Якутии двое детей погибли после пожара в частном доме

В Якутии двое детей погибли в результате пожара в частном доме, произошедшем в селе Хатассы во вторник.

Огнеборцы вынесли из горящего здания двух маленьких детей. Один из них, двухлетний ребенок скончался в карете скорой помощи. Пострадавшую годовалую девочку доставили в медицинское учреждение. Однако, как сообщила в среду "РГ" старший помощник руководителя регионального СК России Надежда Дворецкая, спасти ее тоже не удалось.

На сайте следственного управления сообщается, что проводятся неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.