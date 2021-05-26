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26.05.2021 23:57
Рубрика: Общество

Привьют в пересменок

В Якутии к вакцинации подключили работодателей
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Власти Якутии обязали работодателей создать условия для массовой вакцинации населения от коронавируса. Что касается граждан, для них получение прививки является правом, а не обязанностью.

Так в администрации правительства республики разъяснили суть нашумевших распоряжений, из которых многие сделали вывод, что прививки от коронавируса в регионе начали ставить принудительно.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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- Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Она не обязательная. Это, скорее, требования к работодателям, они должны создать условия. Мы не обязываем людей, - подчеркнул пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев.

Что касается граждан, для них получение прививки является правом, но не обязанностью

Стремление привить как можно больше граждан связано со сложной ситуацией, в которой оказался регион. В последние недели при населении менее миллиона человек здесь ежедневно фиксируется более ста случаев инфицирования, уже заполнены 90 процентов "ковидного" коечного фонда. В этой связи 19 мая главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева издала постановление о массовой иммунизации населения. Согласно документу, работодатели обязаны провести организационную работу в коллективах и предоставить помещения, где можно будет провести вакцинацию. А у работников, как отметила Игнатьева, есть выбор: поставить прививку, если нет противопоказаний, либо отказаться, оформив отказ письменно с указанием причины.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Вакцинация от коронавируса

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