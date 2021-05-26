В Уссурийском суворовском военном училище открыли мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны, писателе, заслуженном учителе Петре Михине. Это событие приурочили к 100-летию со дня его рождения.

Петр Михин участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками подо Ржевом и Сталинградом, на Курской дуге, в странах Европы, с японцами - в Китае. Он проявлял бесстрашие, выполнял сложнейшие боевые задачи, многократно ходил за "языком". В мирное время преподавал математику в Курском, Уссурийском суворовских училищах.

- Хочу сказать слова благодарности дорогим суворовцам всех поколений за добрую память о моем отце, о том большом деле, которое он делал многие годы, когда растил будущее нашей армии в стенах училища, когда писал мемуары и рассказы о Великой Отечественной войне, - сказал на торжественной церемонии сын ветерана Вадим Михин.