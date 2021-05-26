В Забайкалье таможенники изъяли у граждан Узбекистана 33 кг насвая

В Забайкальском крае при досмотре на таможне у 54 граждан Узбекистана обнаружили почти 33 килограмма насвая.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу читинской таможни, полиэтиленовые упаковки с сыпучим веществом нашли в ручной клади и багаже. По словам иностранцев, насвай они привезли для личных целей.

"Вес табачных изделий, который допускается для ввоза на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, не должен превышать 250 граммов", - говорится в сообщении.

На задержанных завели административные дела о недекларировании или недостоверном декларировании товаров. Жевательный табак будет уничтожен.