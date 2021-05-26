Акционеры СЭГЗ направили на развитие две трети чистой прибыли

Акционеры АО "Сарапульский электрогенераторный завод" (СЭГЗ, Сарапул, Удмуртия) на годовом общем собрании в Сарапуле 21 мая 2021 года решили направить на развитие предприятия более 381 миллион рублей чистой прибыли, полученной в 2020 году.

Чистая прибыль предприятия по итогам работы в 2020 году увеличилась на 7,8 процента по сравнению с 2019 годом и составила 592,182 миллиона рублей. По рекомендации Совета директоров, акционеры направили на развитие предприятия 66 процентов этой суммы.

- От стабильной работы электрогенераторного завода зависит не только благополучие десятков тысяч жителей Сарапула, но и социально-экономическое развитие моногорода. Завод выступает заказчиком для многих местных компаний, представители предприятия в Сарапульской городской Думе активно занимаются развитием микрорайона Южный, СЭГЗ сохранил и развивает заводские спорткомплекс, санаторий и базу отдыха, услугами которых пользуются все горожане, - прокомментировал решение акционеров председатель Совета директоров АО "СЭГЗ" Виталий Шурыгин.

Также собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 661 рубль на одну обыкновенную акцию (номинальная стоимость - 1 рубль). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 2 июня 2021 года. Всего будет выплачено 168,582 миллиона рублей.

- Несмотря на пандемию, СЭГЗ смог продолжить эффективную работу. Благодаря этому далось избежать массовых сокращений персонала, перехода на режим неполной рабочей недели, а также сохранить большинство социальных программ для работников предприятия, - сказал генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"