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26.05.2021 16:35
Рубрика: Экономика

Алексей Русских взялся за водоснабжение населенных пунктов Ульяновской области

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
В мероприятии, которое провел 25 мая глава региона, приняли участие руководители профильных министерств и предприятий отрасли.
Фото: Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Фото: Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области
Фото: Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области

- По отчетам у нас 94 процента жителей обеспечены качественной питьевой водой, а по факту происходят постоянные перебои во многих населенных пунктах. В Ульяновском и Сенгилеевского районах проблема, на мой взгляд, носит системный характер. Много обращений от жителей, в том числе в социальных сетях. Наша работа должна состоять из двух блоков. Первый блок - это оперативное решение традиционной проблемы в летний период. Второй блок - стратегический подход к решению вопроса водоснабжения. Мы будем строго следить за реагированием органов власти на обращения жителей, - подчеркнул Алексей Русских.

Фото: istockphoto.com
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В числе ключевых проблем сложившейся ситуации он отметил значительный износ коммуникаций и достоверность мониторинговых данных.

Как доложил на совещании и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан, объем финансирования программ по повышению качества водоснабжения увеличивается. В 2019 году этот показатель составлял 158 млн рублей, в 2020 году - 217,4 млн рублей, в 2021 году - 397,1 млн рублей. На выделенные в текущем году средства будет подготовлена проектно-сметная документация для реконструкции систем водоснабжения 12 населенных пунктов, завершится строительство 3,8 км водопровода по ул. Борьбы и водовода в Инзе, начнется замена 13,9 км сетей в селе Баевка Кузоватовского района и 7,8 км сетей в селе Станция Бряндино Чердаклинского района. В целом в 2021 году запланирован ремонт 22 водозаборов в 22 населенных пунктах, замена 43 водонапорных башен в 41 населенном пункте и замена 72,7 км участков водопроводных сетей в 55 населенных пунктах.

Перед совещанием глава региона ознакомился с ходом работ по бурению новых водозаборных скважин в Ишеевке. В 2021 году на устройство новых водозаборных скважин в поселке из областного бюджета выделено 5,5 млн рублей. Как доложил директор ОГКП "Ульяновский областной водоканал" Алексей Шмырев, выполненные работы позволят увеличить объем воды, подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта. Работы по скважине № 3 планируется завершить к середине июня. После получения анализов воды скважины будут подключены к системе водоснабжения посёлка. В настоящее время решается вопрос о реконструкции двух дополнительных скважин.

Справка "РГ"

Протяжение водопроводных сетей на территории области составляет 9 659,99 км. Количество источников водоснабжения - 1011, из них два - поверхностных источника, 1009 - подземных источников. Ежегодно в сеть подается 141,6 млн кубических метров воды.

Услуги водоснабжения оказывают 114 предприятий, из них одно государственное, 53 муниципальных. Из 114 предприятий 62 предприятия оказывают и услуги водоотведения, из них одно государственное, 20 муниципальных.

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