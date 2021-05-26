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26.05.2021 20:40
Рубрика: Власть

Ключик к сердцу

Кардиологи контролируют сердечно-сосудистые риски
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Центр заработал на базе областного кардиодиспансера. Теперь самые опытные кардиологи будут контролировать лечение всех сердечников в регионе, следить за их маршрутизацией и давать телемедицинские консультации, если потребуется, круглосуточно.

Центр контроля сердечно-сосудистых рисков создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение". По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, главная задача медиков, которые здесь трудятся, контроль качества лечения каждого пациента с сердечным недугом. Ведущие кардиологи будут помогать коллегам сосудистых отделений и центров, бригадам "скорой помощи", врачам городских и районных больниц, в том числе "ковидных" стационаров, если в госпитале окажется сердечник.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
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Принципы работы центра продемонстрировали на этой неделе главврачам крупных клиник Самары. На связь с сердечными докторами вышла центральная больница Сергиевского района. Врачи помогли расшифровать полученную кардиограмму пациента, провели телемедицинскую консультацию, оценили правильность диагностики. Посоветовали, куда лучше направить больного. Для отслеживания каждого сердечника создана единая медицинская инфосистема.

Сейчас каждый день в центр пересылают по несколько десятков электрокардиограмм. Заместитель главврача областного кардиодиспансера, главный кардиолог области Дмитрий Дупляков заверил: центр готов обеспечивать консультации в круглосуточном режиме.

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