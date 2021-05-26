Глава Перми Алексей Демкин провел первое заседание экспертного совета

В работе нового коллегиального органа принимают участие эксперты и специалисты из разных отраслей, общественники - им был презентован проект обновленной Стратегии развития города. Стратегическая цель - войти в тройку лучших городов России.

При принятии любых общественно значимых решений на уровне города необходима их взвешенная и всесторонняя оценка. Прежде чем принять нормативный акт, затрагивающий значительное число горожан, серьезное решение в сфере градостроительства, транспорта, образования и других сфер, необходимо оценить последствия применения такого решения, ожидаемый эффект и возможные риски. Для этих целей при главе Перми Алексее Дёмкине создан экспертный совет, в который вошли представители промышленности и финансового сектора, сферы образования и науки, культуры и спорта, специалисты в сфере градостроительства и архитектуры, экологи, руководители общественных и молодежных организаций. Экспертный совет - это коллегиальный совещательно-консультативный орган, который будет давать экспертную оценку принимаемым администрацией города экономическим и социально значимым решениям.

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что экспертное мнение, основанное на высокой компетенции, жизненном опыте и активной гражданской позиции, необходимо городским властям для принятия обоснованных управленческих решений.

- Идеи и предложения, высказанные на заседаниях Совета, помогут нашему городу выйти на новый уровень развития. С этой целью создан экспертный совет. Вместе с вами и горожанами мы сможем сделать так, чтобы жизнь в Перми стала интересной и насыщенной. Мы должны гордиться своим домом, любить его и заботиться о нем, - сказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Проект Стратегии устойчивого развития Перми, которая сейчас актуализируется по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, был направлен членам совета для оценки. Для сбора предложений и определения основных положений Стратегии были проведены экспертные круглые столы с представителями разных отраслей по вопросам промышленности, медицины, спорта, культуры и молодежной политики, поддержке малого и среднего бизнеса, образования, социальной защиты, формирования гражданского общества.

Экспертный совет будет дорабатывать и адаптировать к применению на практике положения обновлённой Стратегии развития Перми. Предлагается проводить заседания совета не реже одного раза в квартал. Кроме того, представлены темы заседаний по наиболее актуальным вопросам и проблемам развития города. Так, заседания будут проведены по следующим темам: развитие молодёжной политики города, создание условий для развития индустрии гостеприимства города, цифровизация муниципального управления (проект "Умный город"), благоустройство общественных территорий и другие.

В рамках заседания 26 мая обсуждались приоритеты социально-экономического развития города. По словам Алексея Дёмкина, комфортная городская среда - это благоустроенные общественные территории, сохранение и приумножение "зелёного" богатства города, удобные транспортные развязки и безопасность на дорогах, современный и экологичный общественный транспорт, насыщенная культурная жизнь в городе, возможности для занятий спортом, современная образовательная среда.

Необходимо создавать точки устойчивого роста по всем отраслям городского хозяйства. Среди приоритетов - эффективность социальной поддержки, увеличение форм прямого участия пермяков для определения приоритетов развития муниципалитета, комплексная застройка территории города, создание удобной системы общественного транспорта и инфраструктуры, развитие мест массового отдыха, форм активного досуга, возможностей для занятий спортом и творчеством. Стратегическая цель - войти в тройку лучших городов России.

Проект Стратегии включает 12 направлений: экономика будущего, экономика власти, экономика знаний, экономика здоровья, экономика жилья, экономика городской среды, экономика времени, экономика человеческого интереса, экономика спорта, экономика чистоты и порядка, экономика гражданского общества, экономика социальной защиты.

Руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поблагодарил Алексея Дёмкина за приглашение войти в состав экспертного совета.

- Считаю, что создание экспертного совета - идея нужная, важная и своевременная. Коллективная работа дает возможность посмотреть на одну и ту же проблему с разных сторон. Недаром говорят: больше идей - больше вариантов для успешного результата, - подчеркнул Дмитрий Малютин.

Член Общественной палаты Пермского края, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры Олег Ганин отдельно отметил, что Алексей Дёмкин начинает свою деятельность на посту главы Перми с актуализации документов стратегического планирования.

- Сегодня мы видим документ, который можно обсуждать. Меня очень порадовало, что состав экспертного света включены представители не только крупных предприятий города, но и ведущих вузов. Это говорит о том, что сегодня Пермь делает акцент на образовании - это точки роста не только Перми, но и всего Пермского края. Я очень надеюсь, что мы действительно создадим все условия для того, чтобы Пермь вошла в число лидеров среди городов России, - сообщил Олег Ганин.

На следующем заседании члены экспертного совета вынесут на обсуждение свои предложения по внесению изменений в проект Стратегии устойчивого развития.