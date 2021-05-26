Глава Перми Алексей Демкин провел первое заседание экспертного совета

Новости

Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
Стала известна сумма, за которую Metro Goldwyn Mayer продали Amazon 18:15
Опубликован первый отрывок из экранизации Uncharted с Томом Холландом 18:08
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19 17:57
Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах 17:56
Бастрыкин принял недовольных работой следователей 17:53
Amazon купил кинокомпанию MGM вместе с "Джеймсом Бондом" 17:44
МИД призывает не подменять расследование по Ryanair политическими заявлениями 17:41
Северо-Западное СУ СК на транспорте будет реорганизовано 17:40
Минск уведомил Россию, что срок ареста россиянки Сапеги продлен на два месяца 17:22
Новак: Снижение налогов для сверхвязкой нефти возможно до 2024 года 17:15
Под Воронежем найдено массовое захоронение советских военнопленных 17:11
Ростуризм анонсировал новую программу кешбэка для молодежи 17:00
МИД: Запад начал спекуляции по поводу "руки Москвы" в ситуации с Ryanair 16:48
Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах 16:24
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от животных 16:19
Пьяный югорчанин разбросал 100 тысяч, пытаясь дать взятку полицейскому 16:18
Новак: В соглашениях с компаниями по ценам на топливо нет необходимости 16:15
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа" 15:59
Бывший депутат Госдумы Волчек получил три года колонии 15:56
Сборная России объявила состав на матч против Дании 15:55
ВТБ на год снижает ставку по ипотеке с господдержкой 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 17:25
Рубрика: Власть

Глава Перми Алексей Демкин провел первое заседание экспертного совета

Текст: Константин Бахарев
В работе нового коллегиального органа принимают участие эксперты и специалисты из разных отраслей, общественники - им был презентован проект обновленной Стратегии развития города. Стратегическая цель - войти в тройку лучших городов России.
Алексей Дмекин: Комфортная городская среда - это благоустроенные общественные территории, удобные транспортные развязки и многое другое Фото: Виталий Кокшаров Алексей Дмекин: Комфортная городская среда - это благоустроенные общественные территории, удобные транспортные развязки и многое другое Фото: Виталий Кокшаров
Алексей Дмекин: Комфортная городская среда - это благоустроенные общественные территории, удобные транспортные развязки и многое другое Фото: Виталий Кокшаров

При принятии любых общественно значимых решений на уровне города необходима их взвешенная и всесторонняя оценка. Прежде чем принять нормативный акт, затрагивающий значительное число горожан, серьезное решение в сфере градостроительства, транспорта, образования и других сфер, необходимо оценить последствия применения такого решения, ожидаемый эффект и возможные риски. Для этих целей при главе Перми Алексее Дёмкине создан экспертный совет, в который вошли представители промышленности и финансового сектора, сферы образования и науки, культуры и спорта, специалисты в сфере градостроительства и архитектуры, экологи, руководители общественных и молодежных организаций. Экспертный совет - это коллегиальный совещательно-консультативный орган, который будет давать экспертную оценку принимаемым администрацией города экономическим и социально значимым решениям.

Глава Перми Алексей Дёмкин отметил, что экспертное мнение, основанное на высокой компетенции, жизненном опыте и активной гражданской позиции, необходимо городским властям для принятия обоснованных управленческих решений.

- Идеи и предложения, высказанные на заседаниях Совета, помогут нашему городу выйти на новый уровень развития. С этой целью создан экспертный совет. Вместе с вами и горожанами мы сможем сделать так, чтобы жизнь в Перми стала интересной и насыщенной. Мы должны гордиться своим домом, любить его и заботиться о нем, - сказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Проект Стратегии устойчивого развития Перми, которая сейчас актуализируется по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, был направлен членам совета для оценки. Для сбора предложений и определения основных положений Стратегии были проведены экспертные круглые столы с представителями разных отраслей по вопросам промышленности, медицины, спорта, культуры и молодежной политики, поддержке малого и среднего бизнеса, образования, социальной защиты, формирования гражданского общества.

Экспертный совет будет дорабатывать и адаптировать к применению на практике положения обновлённой Стратегии развития Перми. Предлагается проводить заседания совета не реже одного раза в квартал. Кроме того, представлены темы заседаний по наиболее актуальным вопросам и проблемам развития города. Так, заседания будут проведены по следующим темам: развитие молодёжной политики города, создание условий для развития индустрии гостеприимства города, цифровизация муниципального управления (проект "Умный город"), благоустройство общественных территорий и другие.

В рамках заседания 26 мая обсуждались приоритеты социально-экономического развития города. По словам Алексея Дёмкина, комфортная городская среда - это благоустроенные общественные территории, сохранение и приумножение "зелёного" богатства города, удобные транспортные развязки и безопасность на дорогах, современный и экологичный общественный транспорт, насыщенная культурная жизнь в городе, возможности для занятий спортом, современная образовательная среда.

Необходимо создавать точки устойчивого роста по всем отраслям городского хозяйства. Среди приоритетов - эффективность социальной поддержки, увеличение форм прямого участия пермяков для определения приоритетов развития муниципалитета, комплексная застройка территории города, создание удобной системы общественного транспорта и инфраструктуры, развитие мест массового отдыха, форм активного досуга, возможностей для занятий спортом и творчеством. Стратегическая цель - войти в тройку лучших городов России.

Проект Стратегии включает 12 направлений: экономика будущего, экономика власти, экономика знаний, экономика здоровья, экономика жилья, экономика городской среды, экономика времени, экономика человеческого интереса, экономика спорта, экономика чистоты и порядка, экономика гражданского общества, экономика социальной защиты.

Руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин поблагодарил Алексея Дёмкина за приглашение войти в состав экспертного совета.

- Считаю, что создание экспертного совета - идея нужная, важная и своевременная. Коллективная работа дает возможность посмотреть на одну и ту же проблему с разных сторон. Недаром говорят: больше идей - больше вариантов для успешного результата, - подчеркнул Дмитрий Малютин.

Член Общественной палаты Пермского края, председатель комиссии Общественной палаты Пермского края по развитию экономики и инфраструктуры Олег Ганин отдельно отметил, что Алексей Дёмкин начинает свою деятельность на посту главы Перми с актуализации документов стратегического планирования.

- Сегодня мы видим документ, который можно обсуждать. Меня очень порадовало, что состав экспертного света включены представители не только крупных предприятий города, но и ведущих вузов. Это говорит о том, что сегодня Пермь делает акцент на образовании - это точки роста не только Перми, но и всего Пермского края. Я очень надеюсь, что мы действительно создадим все условия для того, чтобы Пермь вошла в число лидеров среди городов России, - сообщил Олег Ганин.

На следующем заседании члены экспертного совета вынесут на обсуждение свои предложения по внесению изменений в проект Стратегии устойчивого развития.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы