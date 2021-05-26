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26.05.2021 08:02
Рубрика: Культура

Любовь и надежда Веры Горшковой

Театр - это игра и сказка, в нем нет места зависти и злости
Текст: Анна Ермакова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 114(8465)
Нужен ли современному театру художественный руководитель? Одни считают: нет, его авторитет лишает театр многообразия художественных стилей. Наиболее значимые спектакли он обычно ставит сам, что зачастую делает их однообразными и предсказуемыми. Да, эти работы ждут преданные поклонники, но большая часть публики встречает их прохладно.
Вера Горшкова ведет свой театр с 1976 года, пройдя путь от любительской "Тетральной студии будущего" до муниципального театра "Вера". Фото: из архива театра "Вера" Вера Горшкова ведет свой театр с 1976 года, пройдя путь от любительской "Тетральной студии будущего" до муниципального театра "Вера". Фото: из архива театра "Вера"
Вера Горшкова ведет свой театр с 1976 года, пройдя путь от любительской "Тетральной студии будущего" до муниципального театра "Вера". Фото: из архива театра "Вера"

Другие убеждены: нужен. Без "капитана" театральный корабль разобьется в щепки: спектакли ставят приглашенные режиссеры, которым нет дела до репертуарной политики и преемственности, их волнует успех только своего представления, а мечтают они исключительно о следующем приглашении.

Фото: Предоставлено Нижегородским театром оперы и балета
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Когда-то в детстве девочка Вера сама писала пьесы и ставила их во дворе собственного дома, а соседские ребята включались в эту игру. Сейчас заслуженный работник культуры России Вера Александровна Горшкова - художественный руководитель нижегородского муниципального детского театра "Вера". Она сама рассказывает о любви и надеждах своего театра.

Игра в сказку

- Не может ребенок сразу читать Достоевского, формирование его личности начинается с игры и сказки, - говорит она. - Сказки всегда учат добру, зло в них тоже присутствует, но добро обязательно побеждает. Игру же ничем не заменишь, не отмахнешься от нее. Нельзя упустить время, когда человек учится любить, сопереживать, понимать мотивы поступков других людей. В раннем детстве закладываются первые представления о том, что надо быть справедливым, честным. Уметь отстаивать свои принципы. Не растут дети без "Золушки" и "Красной Шапочки".

Детство - это очень непростой период в жизни человека, он растет нравственно и физически, особенно остро нуждается во внимании. Мы разговариваем с детьми, пришедшими в зрительный зал, крайне доверительно, на понятном ребенку языке. Нужно встретить его в театре как родного и очень дорогого человека, показать, как долго мы его ждали.

Мысли о репертуаре не оставляют меня ни днем ни ночью. Он прежде всего должен быть интересен детям. Мы не оглядываемся на мнение критиков, нам не важно, будет ли звучать оглушительное "браво" в финале. Для нас важно дойти до детского сердца, почувствовать душу каждого ребенка, понять, что для него близко и значимо. А иначе для чего нужен театр? Высшее счастье для меня - увидеть мальчишку, который после просмотра спектакля замирает около афиши театра и тщательно переписывает ее в свой блокнотик. Это означает, что театр его "зацепил" и он планирует прийти сюда вновь.

Игра и сказка - главные направления в работе коллектива. Я посвятила долгие годы жизни поиску баланса между мечтой, сказкой и входом человека в реальную жизнь.

Театр без зависти и злости

- В детском театре можно работать лишь при условии безграничной любви к детям и ответственности за их будущее. Нельзя притвориться любящим, но при этом не любить. Дети остро чувствуют фальшь, их нужно просто любить настоящей и бескомпромиссной любовью.

Фото: Пресс-служба БТК
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Мы стали сегодня театром-экспериментом, театром - творческой лабораторией. В литературно-драматической студии дети учатся создавать собственные литературные произведения. Они пишут неумело, порой наивно, но все равно пытаются проникнуть в тайны литературного творчества. В своих рассказах, пьесах, новеллах, повестях рассуждают о серьезных проблемах, которые им приходится решать в жизни.

Мы вместе рассуждаем о творчестве, вместе решаем, какое произведение может быть прочитано со сцены. Возможность услышать свое произведение, прочитанное артистом со сцены, увидеть его оценку сверстниками, выйти на сцену для поклона - все это внешние признаки признания. Быть услышанным чрезвычайно важно для вступающего в жизнь человека. И мы слушаем детей, стараемся понять их мысли, стремления и желания.

Проект "Театр без зависти и злости" считаю своей огромной удачей. Как нам кажется, он будет способствовать созданию мира доброты и безопасности. Трудная, но благородная цель. Дети часто приходят к нам в театр после уроков, уставшие, но участие в работе литературно-драматической студии снимает эту накопившуюся за день усталость, дает детям второе дыхание.

Радостно наблюдать, как растут дети, познав единожды театр, они остаются в нем навсегда. Многие теперь уже приводят к нам своих детей и даже внуков. Если мир вокруг нас становится хоть чуточку добрее, значит мы не зря живем на земле.

Меня не отпускает мысль о том, что этот театр может и должен стать экспериментальным центром воспитательной работы. А его опыт будет изучен и отражен на страницах методического пособия.

Социально-культурные проекты театра "Вера"

"Актуальный театр"

Создание спектаклей, отражающих сегодняшнюю жизнь и ее проблемы. Театр через обсуждение со зрителями поступков и мотивов поведения героев помогает детям и подросткам искать и находить ориентиры в реальной жизни. Осуществляется с 2006 года.

Спектакли:

2006 - "День знаний" по пьесе В. Сигарева "Семья вурдалака". Победитель областного антинаркотического конкурса "Мы выбираем жизнь" в номинации "Лучшая сценическая постановка (пьеса) по проблемам наркомании" (2007), участник X Международного телевизионно-театрального фестиваля "В добрый час! Молодые силы искусства (Москва - Поволжье)" (Москва, 2008).

2008 - "Умфолози" по пьесе Р. Каца о проблемах беспризорных подростков. Спектакль - участник вечера памяти драматурга Р. Каца (Санкт-Петербург, 2009).

2009 - "Дети Медеи" П. Люсандера и С. Остен о проблемах развода и существования детей в неполной семье. Спектакль принимал участие в совместной немецко-русской театральной неделе в городе Эссене (Германия, 2014).

2017 - "Майя & К" по пьесе Ю. Тупикиной о девочке-подростке, переживающей смерть папы и разлад с мамой. Приз детско-юношеского жюри V Международного театрального фестиваля для детей и юношества "Тарарам" (Котлас, 2018), дипломы "За лучшую женскую роль", "За лучшую эпизодическую роль" и детского жюри V Международного театрального фестиваля спектаклей для детей и подростков "Сибирский кот" (Северск, 2019).

"Классный театр"

Приобщение подростков к лучшим образцам русской классической литературы, своеобразный школьный театр. Осуществляется с 2013 года.

Спектакли:

2013 - Н. Гоголь. "Ревизор". Участник показов в рамка проекта "Школьная классика" (Москва, 2018-2020).

2017 - М. Горький. "Последние". Участник VIII Российского театрального фестиваля имени М. Горького (Нижний Новгород, 2017); вошел в лонг-лист Российской национальной премии "Золотая маска" (2018).

2018 - "Пламя Данко" по мотивам рассказа "Старуха Изергиль".

2020 - А. Пушкин. "Капитанская дочка".

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