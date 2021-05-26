На базе обычной нижегородской поликлиники открывается "Клиника памяти". Здесь будут бесплатно оказывать комплексную помощь людям с когнитивными нарушениями, реабилитацией при уже возникших проблемах с познавательной функцией, а также заниматься профилактикой деменции.

В минздраве региона "РГ" рассказали, что когнитивные нарушения могут возникать в разном возрасте. Но многие стыдятся обращаться к психиатрам и психотерапевтам. Поэтому врачи первичного звена сталкиваются с деменцией пациента уже на серьезной стадии. А ведь процесс можно вовремя затормозить.

Первый аналогичный проект был опробован в Москве несколько лет назад: в столице уже 8 "Клиник памяти". Отличие местного подхода от столичного - мультидисциплинарность.

- Недостаточно лечить нарушения памяти, надо устранять первопричины: патологию сосудов шеи и головы, плохо компенсированный сахарный диабет, гипоксию мозга на фоне сердечной недостаточности. Пациентов как минимум дважды будут осматривать кардиолог, невролог, эндокринолог, - рассказала главный врач поликлиники Елена Овчинникова.

Центральным звеном станет квалифицированная помощь врачей-психиатров, психотерапевтов и психологов. Помощь в "Клинике памяти" будет оказываться бесплатно, в рамках ОМС. Заработает проект в первой половине июня.

- В свое время я проводил расчет - потери от невнимания к этой теме - около 1,5 процента ВВП. Но важнее развернуть процесс профилактики заболеваний в проактивную форму, - подчеркнул региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.