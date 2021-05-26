Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера

Итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для тех, кто не будет поступать в вузы в этом году - временная мера. Об этом в ходе визита в Нижний Новгород сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, из-за пандемии в этом году пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ разрешено не только ребятам с ограничениями по здоровью и тем, кто учится в местах лишения свободы, но и всем выпускникам, не планирующим поступать в вуз.

"Чтобы уменьшить количество школьников в пунктах проведения экзамена, было принято решение в этом году для тех, кто не поступает в вузы, для получения аттестации проводить государственный выпускной экзамен. Это временная мера", - цитирует Кравцова ТАСС.

Министр уточнил, что в законе прописано, что Единый госэкзамен по русскому языку и математике сдается обязательно для получения аттестата.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вуз.