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26.05.2021 19:08
Рубрика: Общество

Нижегородцы смогли вернуться на Тропу здоровья

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
В конференц-зале Нижегородской областной больницы имени Н.А. Семашко 26 мая состоялась встреча Клуба друзей "Российской газеты".
Перед ходьбой и бегом надо проверить пульс. Фото: Николай Нестеренко Перед ходьбой и бегом надо проверить пульс. Фото: Николай Нестеренко
Перед ходьбой и бегом надо проверить пульс. Фото: Николай Нестеренко

Повод был радостный: благодаря постепенному снятию антиковидных ограничений ожила Тропа здоровья, созданная два года назад при участии нижегородского филиала "Российской газеты".

Единственная в области

Больница строила эту Тропу здоровья вместе с "РГ" и ее друзьями. Фото: Николай Нестеренко

- Наша Тропа здоровья - единственный в Нижегородской области подобный объект. Мы спроектировали и построили его вместе с "Российской газетой" и ее друзьями, - напомнил главврач больницы Николай Миронов. - Я прихожу на работу в шесть утра и вижу, что по тропе уже ходят не только наши пациенты, но и обычные жители, заботящиеся о своем здоровье.

Правда, когда проект только обсуждали, были сомнения, что задумка станет пользоваться успехом. Но "идеальный терренкур", как его определил Николай Миронов, не подвел. 400-метровая замкнутая благоустроенная дорожка со скамейками для отдыха и разметкой для контроля состояния пешехода приглянулась и пациентам больницы, и просто любителям здорового образа жизни.

Ходить и читать

У входа на терренкур появилась деревянная полка для буккросинга. Фото: Николай Нестеренко

- Я дважды в год прохожу обследование в областной больнице у невролога. И по его рекомендации пользуюсь Тропой здоровья, - рассказала Мария Антипова, ныне пенсионерка, а в прошлом лор-врач. - Хожу два раза в день: утром с инструктором, а вечером - самостоятельно. Здесь хорошо и летом, в тени деревьев, и зимой. Дорожка всегда чистая и ухоженная. Говорят, скоро и вечернее освещение будет.

Действительно, как рассказал Николай Миронов, сейчас заканчивают работы по установке освещения. И к юбилею Нижнего Новгорода, который отмечают в августе, Тропа здоровья будет видна издалека.

Кстати, недавно у входа на терренкур появилась деревянная полка для буккросинга (обмена книгами). Естественно, главное место на ней отведено изданиям "РГ". Но посетители Тропы здоровья могут приносить свои книги и журналы, чтобы их земляки получали пользу не только от прогулок, но и от чтения качественной прессы и литературы.

Николай Миронов намекнул, что площадь участка, на котором стоит областная больница, 20 гектаров. И есть еще место для других проектов. Тем более, что в далекие 70-е годы, когда строили этот больничный комплекс на высоком берегу Волги, предполагали, что на склонах могут появиться различные объекты для реабилитации, вплоть до слаломной трассы.

Сказано - сделали

Тропа здоровья - не единственный проект "РГ" в Нижнем Новгороде. Фото: Николай Нестеренко

Тропа здоровья - не единственный проект нижегородского филиала "РГ", реализованный с помощью участников Клуба друзей "Российской газеты". Тренер Центра спортивной подготовки Ольга Кроткова вспомнила об организации биллиардного турнира на Нижегородской ярмарке. А еще о проекте Тираж здоровья, реализованный с ее "молодыми скандинавками" - любителями скандинавской ходьбы. Суть его проста: прогулка хороша, когда есть цель и в конце пути ждет награда.

Такой наградой для членов кружков скандинавской ходьбы стал свежий выпуск "РГ". А когда пандемия заставила всех сидеть по домам, наш филиал создал специальный чат в одном из распространенных мессенджеров. Здесь ежедневно выкладывали ссылки на интересные материалы "РГ". И раз в неделю проводили встречи, на которых журналисты филиала сообщали об интересных новостях.

Марат Кидрачев, директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", рассказал о расширении Тиража здоровья с помощью советов территориального самоуправления. Сергей Измайлов, руководитель проекта "Фабрика композитов", - о соревнованиях любителей стендовой стрельбы. Анна Ермакова, бывший директор нижегородского оперного театра, - о проекте, связанном с именами Горького и Шаляпина.

- Редко бывает, чтобы реализовалось все, что задумывается. Но то, о чем мы говорили в "Российской газете" четыре года назад, уже сделано, - сказала региональный координатор федерального проекта партии "Единая Россия" - "Единая страна - доступная среда" Ольга Никитина. - Мы поднимали вопрос о финансировании закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями. И был принят закон о повышенном подоходном налоге на доход, превышающий пять миллионов рублей в год. Эти средства как раз идут на закупку лекарств. Мы сожалели, что нет единого информационно-справочного ресурса для людей с ограниченными возможностями здоровья - две недели назад губернатор области подписал распоряжении о запуске такого портала".

Показали отличный пример

Андрей Першин (на фото - первый слева): Важно, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни.. Фото: Николай Нестеренко

27 мая, сообщила Ольга Никитина, в Нижний Новгорода приезжают участники фарм-пробега. И круглый стол они проведут в "Российской газете".

- Важно, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, с возможностью личного общения, - сказал, завершая встречу, Андрей Першин, заместитель генерального директора по региональному развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты". - Нижегородцы показали отличный пример, как наша газета дает людям не только проверенную и актуальную информацию, но и возможность заботиться о своем здоровье в комфортных условиях. Уверен, количество читателей и друзей "РГ" в Нижнем Новгороде будет расти.

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