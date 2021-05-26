Пермские ученые создали робота-тренера для фитнес-клубов

Группа ученных Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала прототип сервисного робота, который сможет помогать посетителям спортивных секций и фитнес-клубов.

- Робот "Добрыня" сможет посоветовать тренажеры для нагрузки определенных мышц. При этом умный помощник объяснит, как работать с тем или иным тренажером, предупредит о противопоказаниях и оптимальном количестве подходов, - пояснил один из разработчиков электронного тренера Александр Князев.

Робот, внешне напоминающий мультипликационного персонажа, оснащен автономными системами распознавания и синтеза речи. При этом он может распознавать движение поблизости от себя и реагировать на него, например, обращать внимание на подходящих к нему людей и первым вступать в общение.