Первую партию электродвигателей для электротранспорта выпустил СЭГЗ

Сарапульский электрогенераторный завод (АО "СЭГЗ", Сарапул, Удмуртия) направил первую серийную партию электрических двигателей ДАТ-72, предназначенных для установки на низкопольные трамваи, производимые российским предприятием ООО "ПК Транспортные системы".

Еще два года назад на Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019" главный конструктор АО "СЭГЗ" Алексей Поздеев в интервью "Российской газете" говорил о том, что транспортную систему страны, в частности, электротранспорт, ожидает бурное развитие. И завод обязан использовать эту возможность и стать одним из лидеров в производстве тягового электропривода.

- Накопленные Сарапульским электрогенераторным заводом компетенции и долгосрочный опыт сотрудничества с нашими партнерами в области создания и производства электрических машин, позволяют нам видеть себя в ближайшем будущем на лидирующих позициях в области производства электрических машин для электротяги, - прогнозировал тогда главный конструктор.

По его словам, задача предприятия - перенести подходы, обеспечивающие качество продукции, на гражданские изделия, существенно сократив при этом время на создание нового продукта.

- Термин "гражданская продукция" не должен означать, что это продукция низшего или худшего качества, по сравнению со специзделиями, - подчеркнул Алексей Поздеев.

Большую помощь в этой работе предприятию оказывают правительство Удмуртской Республики и Фонд развития промышленности. По словам главы республики Александра Бречалова, научные и производственные компетенции удмуртских предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяют выходить на гражданские рынки и предлагать высокотехнологичные изделия, которые могут конкурировать по цене и качеству, в том числе, и с ведущими мировыми брендами.

Новые подходы в создании гражданской продукции СЭГЗ в полной мере реализовал при создании электродвигателя ДАТ-72. Развертывание его серийного производства решает, в том числе, и задачу импортозамещения. Сейчас российские производители электротранспорта закупают часть электродвигателей в Европе, цена которых из-за колебания курса валют постоянно увеличивается, что сказывается и на себестоимости самого трамвая.

Выход производства ДАТ-72 на полную мощность запланирован на осень 2021 года. Для этого на СЭГЗ создан участок по изготовлению тяжелых электродвигателей, на котором появится до 50 новых рабочих мест.

- За 79 лет работы на СЭГЗ накоплены уникальные компетенции в производстве сложнейших электрических машин для отечественной боевой и гражданской авиации, космической отрасли, ракетостроения и флота. Военный подход к качеству и надежности в полной мере реализован и в гражданском двигателе ДАТ-72, - рассказал генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "СЭГЗ"