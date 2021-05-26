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26.05.2021 10:43
Рубрика: Происшествия

Ах мошка, знать, она сильна

Несколько сел Сурского района Ульяновской области подверглись небывалому нашествию черной таежной мошки
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 114(8465)
Несколько сел Сурского района Ульяновской области подверглись небывалому нашествию черной таежной мошки. Жертвой насекомых стали десять коров, погибших от укусов кровопийц.

- Одна корова пала у нас и девять - в соседнем Никитинском сельском поселении, - сообщил "РГ" глава Астрадамовского сельского поселения Евгений Малов. - Просто заели, заели! Сегодня легче: день прохладный и ветерок, мошку прибивает к траве. Самый ужас был около недели назад.

Фото: iStock
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По словам главы поселения, это насекомое не является экзотикой для здешних мест. Окрестности рабочего поселка Сурское географы и биологи считают тайгой. Но бедствия такого масштаба здесь не припомнят. Жители района жалуются, что находиться на улице невозможно: кровососущие насекомые выгрызают у частки кожи, от их яда места укусов опухают и превращаются в язвы. Насекомые забираются под одежду, и спастись от них непросто.

В соцсетях опубликовано множество устрашающих видеосюжетов. На одном из них - тучи насекомых, бьющихся в стекло и оседающих толстым ковром на подоконник. Раньше от атак таежной мошки спасались заблаговременной обработкой территории. Но в этом году дезинфекция проведена не была. Жаркая погода не давала размножиться маленьким кровопийцам в течение нескольких лет, и чиновники успокоились. Но в этом году насекомые взяли реванш.

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