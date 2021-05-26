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26.05.2021 16:07
Рубрика: Власть

В 2021-м в Мордовии отремонтируют 69 дорог

Текст: Алина Романова (Саранск)
До конца текущего года в Мордовии приведут в порядок 69 региональных и муниципальных автотрасс, 19 из них - в Саранске. Что касается ямочного ремонта, то он охватит 1700 километров дорог, на сегодня 1000 километров уже отремонтировано.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Ход ремонтных работ на магистралях столицы республики проинспектировал и.о. заместителя председателя правительства республики Инсаф Хайруллин. По итогам поездки вице-премьер констатировал, что на большинстве объектов работы ведутся по графику. В ряде случаев - к примеру, на улице Есенина, где ведется укладка дорожного покрытия - подрядчики планируют сдать объект досрочно. Вместе с тем были выявлены единичные факты отставания от графика.

Фото: Николай Гагарин
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- Есть некоторые вопросы по подрядным организациям из других регионов, которые не смогли вовремя мобилизоваться, - отметил Инсаф Хайруллин.

Он подчеркнул, что зачастую неблагоприятные погодные условия не позволяют выполнить работы в установленный срок, но даже в таких случаях важно строго соблюдать технологию, чтобы не страдало качество.

По словам вице-премьера, руководство региона ежедневно контролирует ситуацию на объектах, чтобы исключить срыв графика. Все работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" необходимо выполнить в срок. На сегодня реализовано 120 процентов от майского плана.

Ямочный ремонт должен быть завершен до конца июня. Более чем на 1000 километрах дорог региона из запланированных 1700 он уже сделан. В первую очередь ремонтируются трассы опорной сети республики, подъезды к райцентрам и участки, где проходят маршруты школьных автобусов.

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