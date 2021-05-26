В 2021-м в Мордовии отремонтируют 69 дорог

Ход ремонтных работ на магистралях столицы республики проинспектировал и.о. заместителя председателя правительства республики Инсаф Хайруллин. По итогам поездки вице-премьер констатировал, что на большинстве объектов работы ведутся по графику. В ряде случаев - к примеру, на улице Есенина, где ведется укладка дорожного покрытия - подрядчики планируют сдать объект досрочно. Вместе с тем были выявлены единичные факты отставания от графика.
- Есть некоторые вопросы по подрядным организациям из других регионов, которые не смогли вовремя мобилизоваться, - отметил Инсаф Хайруллин.
Он подчеркнул, что зачастую неблагоприятные погодные условия не позволяют выполнить работы в установленный срок, но даже в таких случаях важно строго соблюдать технологию, чтобы не страдало качество.
По словам вице-премьера, руководство региона ежедневно контролирует ситуацию на объектах, чтобы исключить срыв графика. Все работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" необходимо выполнить в срок. На сегодня реализовано 120 процентов от майского плана.
Ямочный ремонт должен быть завершен до конца июня. Более чем на 1000 километрах дорог региона из запланированных 1700 он уже сделан. В первую очередь ремонтируются трассы опорной сети республики, подъезды к райцентрам и участки, где проходят маршруты школьных автобусов.