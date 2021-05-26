В 2021-м в Мордовии отремонтируют 69 дорог

До конца текущего года в Мордовии приведут в порядок 69 региональных и муниципальных автотрасс, 19 из них - в Саранске. Что касается ямочного ремонта, то он охватит 1700 километров дорог, на сегодня 1000 километров уже отремонтировано.

Ход ремонтных работ на магистралях столицы республики проинспектировал и.о. заместителя председателя правительства республики Инсаф Хайруллин. По итогам поездки вице-премьер констатировал, что на большинстве объектов работы ведутся по графику. В ряде случаев - к примеру, на улице Есенина, где ведется укладка дорожного покрытия - подрядчики планируют сдать объект досрочно. Вместе с тем были выявлены единичные факты отставания от графика.

- Есть некоторые вопросы по подрядным организациям из других регионов, которые не смогли вовремя мобилизоваться, - отметил Инсаф Хайруллин.

Он подчеркнул, что зачастую неблагоприятные погодные условия не позволяют выполнить работы в установленный срок, но даже в таких случаях важно строго соблюдать технологию, чтобы не страдало качество.

По словам вице-премьера, руководство региона ежедневно контролирует ситуацию на объектах, чтобы исключить срыв графика. Все работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" необходимо выполнить в срок. На сегодня реализовано 120 процентов от майского плана.

Ямочный ремонт должен быть завершен до конца июня. Более чем на 1000 километрах дорог региона из запланированных 1700 он уже сделан. В первую очередь ремонтируются трассы опорной сети республики, подъезды к райцентрам и участки, где проходят маршруты школьных автобусов.