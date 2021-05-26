В Башкирии мужчина спас водителя от напавшего медведя

Новости

Однодвигательный истребитель-невидимку создают в России 10:52
ФСИН опровергла отъезд Михаила Ефремова из колонии 10:50
На 65 улицах Москвы откроют временные велополосы 10:47
Еще в одном регионе России введен режим ЧС 10:39
Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы ракетами в Черном море 10:32
В Якутии будет создан Конституционный совет вместо упраздняемого суда 10:32
Кабмин РФ утвердил программу подготовки к проведению ЕВРО-2020 10:15
Мощный ураган обрушился на восточное побережье Индии 10:15
Москвичи начали сдавать "однушки" по 100 тысяч рублей 10:00
Суд начал рассматривать новое дело в отношении "ангарского маньяка" 10:00
Аналитик заявил о "дыре" в 15 млрд долларов в валютном балансе банков 09:54
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе 09:51
Гребцы из Чили продолжат подготовку к Олимпийским играм на Алтае 09:51
Испытана антидроновая сигнализация с АФАР 09:49
Собянин: В этом году на ВДНХ будет открыто около 15 новых общественных пространств 09:41
В Якутии двое детей погибли после пожара в частном доме 09:41
Три человека задержаны по делу о падении кабины фуникулера в Италии 09:40
В Дагестане проливные ливни размыли автодороги 09:40
В Томской области отец с сыновьями избили сотрудника ДПС 09:39
Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области 09:37
Стрельбу робота "Маркер" по движущимся целям показали на видео 09:31
В Иркутске бродячие собаки в погоне за котом разломали внедорожник 09:28
Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических территориальных планов 09:26
Власти Москвы заявили о скором запуске беспилотного трамвая 09:24
Туман мог стать причиной столкновения российского и японского судов 09:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 10:05
Рубрика: Общество

В Башкирии мужчина спас водителя от напавшего медведя

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Благовещенском районе Башкирии 45-летний сотрудник нефтяной компании Равил Набиуллин спас от медведя водителя.

В Хабаровском крае раненый медведь убил человека

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, мужчины возвращались на базу на специализированном автомобиле "КамАз" после проведения профилактических работ на одной из скважин. Водитель решил передохнуть и вышел из машины. Пассажир - оператор по добыче нефти и газа ООО "Башнефть-Добыча" Равил Набиуллин остался в кабине. В какой-то момент он услышал рев животного, выскочил из машины и увидел, что медведь повалил водителя на землю и навис над ним. Нефтяник начал громко кричать, схватил монтировку и швырнул в сторону зверя. Медведь, вероятно, от неожиданности отступил, а затем ушел в лес.

Равил Набиуллин оказал первую помощь водителю и вызвал коллег из ближайшей производственной базы на подмогу. Они доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали два перелома, рваные раны лица, головы и ноги. Сейчас мужчина идет на поправку.

- Медведей в Караидельском районе, где я живу, всегда было много. И спокойно пройти мимо них на отдалении 30-50 метров - это норма для караидельцев. В свои 45 лет я впервые столкнулся с нападением медведя, обычно это неконфликтные животные, - отметил Равил Набиуллин.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов
Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Пушков предрек тяжелые времена "слетевшей с катушек" Америке
Прибывшие в Сирию Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня