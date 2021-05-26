В Башкирии мужчина спас водителя от напавшего медведя

В Благовещенском районе Башкирии 45-летний сотрудник нефтяной компании Равил Набиуллин спас от медведя водителя.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, мужчины возвращались на базу на специализированном автомобиле "КамАз" после проведения профилактических работ на одной из скважин. Водитель решил передохнуть и вышел из машины. Пассажир - оператор по добыче нефти и газа ООО "Башнефть-Добыча" Равил Набиуллин остался в кабине. В какой-то момент он услышал рев животного, выскочил из машины и увидел, что медведь повалил водителя на землю и навис над ним. Нефтяник начал громко кричать, схватил монтировку и швырнул в сторону зверя. Медведь, вероятно, от неожиданности отступил, а затем ушел в лес.

Равил Набиуллин оказал первую помощь водителю и вызвал коллег из ближайшей производственной базы на подмогу. Они доставили пострадавшего в больницу, где у него диагностировали два перелома, рваные раны лица, головы и ноги. Сейчас мужчина идет на поправку.

- Медведей в Караидельском районе, где я живу, всегда было много. И спокойно пройти мимо них на отдалении 30-50 метров - это норма для караидельцев. В свои 45 лет я впервые столкнулся с нападением медведя, обычно это неконфликтные животные, - отметил Равил Набиуллин.