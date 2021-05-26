В Башкирии при пожаре погибла восьмимесячная девочка

В поселке Чишмы Чишминского района пожарные при тушении дома обнаружили тело восьмимесячной девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, сигнал о пожаре в жилом доме по улице Солнечная поступил в ГУ МЧС России по РБ около половины десятого утра по московскому времени. На место выехали силы и средства от МЧС России в количестве 12 человек и 5 единиц техники.

Выяснилось, что горит одноэтажный жилой частный дом размерами 6х8 метров. На тушение подали два ствола РСК-50. Пожар на площади 48 квадратных метров локализовали в 9:44, а через пять минут ликвидировали открытое горение. Однако в ходе тушения в 9:45 нашли погибшего ребенка. На месте работают психологи, а также следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.