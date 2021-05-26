В Башкирии растет количество сделок с недвижимостью

В этом году жители Башкирии стали чаще приобретать жилье: число зарегистрированных сделок по купле-продаже увеличилось по сравнению с прошлым годом на 18 процентов. Такую активность эксперты связывают с последствиями относительного затишья в период пандемии и ростом доступности ипотеки, в том числе сельской. О тенденциях на рынке недвижимости и новшествах в сфере регистрации прав на деловом завтраке в "РГ" рассказал руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Петр Вячеславович, как пандемия повлияла на ситуацию на рынке недвижимости? Какие трудности возникли и что помогло их преодолеть?

Петр Клец: На фоне пандемии в 2020 году несколько снизились объемы регистрационных действий по сравнению с 2019 годом, но ситуация довольно быстро выровнялась.

В этот период произошла вынужденная перенастройка способов подачи документов гражданами и юридическими лицами. Из-за возникших сложностей с оформлением бумаг многим пришлось резко переходить на электронную форму взаимодействия. Удобство бесконтактного способа подачи документов бесспорно - вы не зависите от графика работы тех или иных специалистов и экономите свое время, поэтому неудивительно, что этот способ стал востребованным и не теряет актуальности. Так, в первом квартале 2021 года на госрегистрацию прав в электронном виде поступило более 53,5 тысячи заявлений, что на 83 процента больше, чем за первые три месяца 2020 года.

Население стало чаще приобретать жилье. Тенденция роста обращений наметилась еще в июле-августе прошлого года и сохраняется сегодня. За первый квартал 2021 года поступило почти 60,3 тысячи заявлений (это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года). Почти на 20 процентов выросло количество прав, зарегистрированных по договорам купли-продажи, и на 28 процентов - в порядке наследования.

Также выросло число договоров участия в долевом строительстве и ипотеки (на пять процентов), ведь жители Башкирии сегодня активно пользуются государственными программами льготного кредитования.

Какая программа наиболее востребована?

Петр Клец: В этом году мы зафиксировали рекордный для Республики Башкортостан спрос на "сельскую ипотеку". Если за весь 2020 год по этой программе зарегистрировали 2,5 тысячи таких сделок, то в 2021 году только за первые три месяца - более 1,1 тысячи.

В лидерах по востребованности программы "сельской ипотеки" в этом году Иглинский, Уфимский, Абзелиловский, Кармаскалинский, Туймазинский, Буздякский, Чишминский и Янаульский районы.

Наши специалисты уделяют особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки по госпрограммам, поэтому заявления рассматривают не более двух дней.

Петр Клец: В этом году мы зафиксировали рекордный спрос на "сельскую ипотеку". Фото: пресс-служба Управления Росреестра по РБ

Для остальных заявителей сроки длиннее?

Петр Клец: Мы работаем над сокращением сроков для всех категорий заявителей. Сегодня регистрация прав проводится в течение семи рабочих дней, постановка на кадастровый учет - пяти, а вся процедура занимает 10 рабочих дней. Когда вы приносите бумаги в МФЦ, добавляются еще два рабочих дня. Тогда как при электронном способе подачи документов весь процесс занимает два-три дня. А если этим способом воспользуется нотариус, и вовсе один.

В целом, в последние годы процесс оформления недвижимости значительно упростился. Например, гражданам больше не требуется предоставлять в Росреестр документы, выданные другими государственными или муниципальными органами. Наши специалисты запрашивают их в рамках электронного взаимодействия. Кроме того, обратиться в многофункциональный центр либо подать заявление в электронной форме можно через личный кабинет на портале Росреестра. Кстати, электронно-цифровую подпись теперь выдают в любом удостоверяющем центре. Она стоит около 700 рублей.

Какие еще возможности сэкономить время и деньги при регистрации недвижимости сегодня уже есть либо появятся в ближайшее время?

Петр Клец: Возможностей достаточно много. Так, с февраля 2021 года для оформления сделки не нужно выезжать в другой регион, где размещается недвижимость. Это можно сделать удаленно, по экстерриториальному принципу, обратившись в любой офис МФЦ. То есть, к примеру, не выезжая из Уфы, вы можете купить квартиру в Анапе или любом другом городе страны.

Также продолжает действовать скидка по госпошлине 30 процентов для физических лиц, обращающихся через личный кабинет на портале Росреестра. Кроме того, наше ведомство в прошлом году на законодательном уровне добилось продления "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года. И теперь ее действие распространили на жилые дома, расположенные на землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Буквально перед майскими праздниками были приняты поправки в закон о регистрации недвижимости, который призван повысить качество и доступность услуг Росреестра. Среди основных новаций, к примеру, услуга выездного приема документов на регистрацию (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов она будет бесплатной). Также Росреестр разрабатывает новый сервис "Конструктор договоров", который поможет сформировать нужный документ.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года начнет действовать так называемая "гаражная амнистия": вступает в силу федеральный закон, который позволит гражданам в течение пяти лет (до 1 сентября 2026 года) бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Цель этого закона - снять социальную напряженность, ведь сегодня в регионах десятки тысяч гаражей, официально не имеющих хозяев и даже не поставленных на кадастровый учет, право на которые пока можно зарегистрировать только в судебном порядке. Скоро их владельцы смогут воспользоваться упрощенным порядком. Но есть несколько важных нюансов: "гаражная амнистия" распространяется на объекты, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (то есть до 30 декабря 2004 года). Неважно, капитальное это строение или нет. Под "амнистию" подпадают одноэтажные сооружения, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. А вот самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, легализовать так просто не получится.

Чтобы воспользоваться "гаражной амнистией", нужно подать в администрацию муниципалитета заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом, приложив к нему любой документ, подтверждающий факт владения объектом. Уверен, что у жителей Башкирии "гаражная амнистия" будет востребована.

Ключевой вопрос

Каких новшеств в работе Росреестра ждать гражданам?

Петр Клец: Наше ведомство старается шагать в ногу со временем. Поэтому у нас идет масштабная цифровизация. Например, планируется создать "виртуальную комнату сделок", которая объединит всех участников рынка недвижимости на цифровой платформе. Весь цикл сделки - подбор объекта недвижимости, оформление ипотеки, оценка и страхование объекта, заключение договора купли-продажи, расчеты между сторонами, регистрация прав - будет реализован в едином сервисе Росреестра. Также планируется создать цифровую платформу для работы кадастровых инженеров и маркетплейс для заказа кадастровых работ. В результате кадастровые работы будут проводиться в течение трех дней, а кадастровый учет - в режиме онлайн. А вот новый сервис по аналитике рынка недвижимости уже работает, и им можно пользоваться.

Кстати

По количеству регистрационных действий за первый квартал 2021 года Республика Башкортостан заняла пятое место среди субъектов Российской Федерации после Москвы, Краснодарского края, Московской и Челябинской областей.