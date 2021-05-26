В Бирске прошел фестиваль исторической реконструкции "Река времени"

Август-сентябрь 1941 года. Солдаты вермахта напали на мобилизационный лагерь Красной Армии, расположенный рядом с Мурманском, в то время, когда большая часть красноармейцев отправилась на охрану опорных пунктов и возвышенностей. Уходили они с песней и в хорошем расположении духа, не предчувствуя беды. В части остались лишь сотрудники НКВД и политические работники.

Они и приняли на себя первый удар и героически погибли в неравной схватке. Связистка попыталась вырваться из окружения, чтобы передать пограничникам информацию о вероломном вторжении. Когда, казалось, ей это удалось, девушку настигла пуля.

С этих трагических эпизодов началась военно-историческая реконструкция "Жаркое лето 1941-го года", прошедшая в Бирске. Она приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

- Решили, что будем показывать августовские бои на Северном фронте. Главное в реконструкции - полная достоверность, поэтому мы внимательно читали документы, изучали хронику, местность, где был расположен окоп, лагерь, с какой стороны двигался враг, - рассказал организатор мероприятия Руслан Хамидуллин. - Данное сражение интересно тем, что противника мы дальше не пропустили. Солдаты вермахта не смогли выйти к Мурманской железной дороге и захватить базу советского флота. Фактически до 1944 года фронт на этом участке был заморожен. Хотя защитники Советского Заполярья несли колоссальные потери.

Гости фестиваля узнали о быте башкирского народа в XVIII веке. Фото: Петр Коннов/РГ

Участники реконструкции признаются, что они не отыгрывают бой, а проживают. От души кричат и подбадривают товарищей, самоотверженно выносят с поля боя раненых и кидаются в атаку. С разбега прыгают в окоп и кусты, словно над ними нависла реальная угроза. Наблюдавшие за сражением даже забыли, что оно постановочное, у многих текли по щекам слезы и дрожал голос.

Но вот заглохли мотоциклы, не сотрясается земля, не слышны больше крики. Ведущий объявляет, что бой окончен. Но солдаты все еще лежат и не поднимают голов. И в воздухе тяжело повисает молчание.

- Исторической реконструкцией я занялся недавно, - признался участник игры Артем Иванов. - Интерес к этому проявлял давно, и как только дети подросли, забот поубавилось, сразу записался в исторический клуб. То, через что прошли наши предки, забывать нельзя. Это память, которую мы обязаны сохранить и передать молодежи. Именно здесь, как нигде, можно проникнуться атмосферой того времени и почувствовать всю боль и тяготы тех дней.

- Если ты один раз принял участие в таком событии, то не сможешь больше отказаться от следующих, - призналась Аделина Исламгалина. - Начинаешь больше читать про войну, искать солдатские мемуары. Сегодня я была в роли связистки. До сих пор не могу отойти: все принимаю близко к сердцу. Но иначе никак.

В этом году фестиваль "Река времени" прошел в шестой раз. С каждым разом он становится все масштабнее, привлекая участников из самых разных уголков России. В Башкирию приехали около двухсот реконструкторов из Перми, Истры, Чебоксар, Смоленска, Кирова, Екатеринбурга и других городов. Не только чтобы поделиться опытом, но и получить новый. Девизом мероприятия стали слова "Примерь на себя эпоху". Здесь работали интерактивные исторические площадки, где можно было познакомиться с культурой и старинными обычаями народов России. Пострелять из пищалей - средневекового огнестрельного оружия, отчеканить монетку, сыграть на народных русских инструментах, смастерить себе фигурку из дерева, примерить обмундирование солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Стрельцы добавили мероприятию колорита. Фото: Петр Коннов/РГ

Бивуак, в котором расположился "император Петр I и его пушкари", был виден издалека. Бравые мужчины, одетые в кюлоты - короткие штаны, застегивающиеся под коленом, вязаные красные чулки, кафтан и шляпу, приглашали к себе послушать лекцию о первом русском императоре, отведать березового сока и провести тематическую фотосессию. Исторические персонажи пользовались необыкновенной популярностью среди гостей праздника.

- Эпоха Петра I - время перемен, реформ и новой жизни, - рассказал участник Александр Батов из Истры. - Поэтому с огромным интересом изучаем и исследуем все, что связано с первым российским императором и его преобразованиями. Незаурядный, противоречивый правитель, окутанный легендами и тайнами. За границей его знают как талантливого полководца и деспотичного человека. Мы воссоздаем не только бои Полтавской битвы, но и те разговоры, которые велись в XVIII веке, устраиваем что-то наподобие ассамблей. К изучению личности Петра I стараемся подходить всесторонне и учитывать все источники.

Увидев стрельцов, которых император не жаловал, Александр Батов со своими единомышленниками тут же дали им импровизированный бой. Победила, как водится, дружба, но войска Петра I были более дисциплинированными и организованными.

- Это мы их пожалели, - смеются последователи реформатора. - Все-таки сегодня праздник и надо поддерживать эту прекрасную атмосферу. Чтобы никто не держал друг на другу обиду. Еще будет время показать, на что мы способны. А сейчас главное - дружба и хорошее настроение.