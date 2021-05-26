В нижегородской клинической больнице N 3 Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) ФМБА России открылся новый операционно-реанимационный блок. Аналогов ему, как утверждают специалисты, нет не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей стране. Главный врач учреждения Анжелика Родина рассказала корреспонденту "РГ" о деталях работы оперблока и реанимации нового уровня.

Анжелика Александровна, региональные власти, сообщая об открытии нового блока, неоднократно подчеркивали его уникальность. Что такого особенного здесь? Оборудование, специалисты?

Анжелика Родина: Уникальность проекта в том, что он представляет собой не просто "свежий ремонт" и набор новейших технологий и оборудования, а единую систему.

Мы специально продумывали "идеологию" этого проекта. Во-первых, хотели сократить время пребывания пациента в операционной. Для этого внедрили электронную систему идентификации пациента с помощью распечатываемых браслетов. Был оборудован дополнительный операционный стол, что позволяет начать работу с больным еще в предоперационной в то время, как в основной операционной заканчивается предыдущая операция. Установили койки раннего пробуждения в отделении анестезиологии и реанимации.

Следующий принцип - применение научной организации процесса и минимизация "ручного труда, чтобы максимально исключить ошибки и "человеческий фактор". Для примера: автоматическое дозирование моющих средств при уборке, автоматическая обработка спецодежды персонала, самая современная система автоматической мойки, упаковки, маркировки и стерилизации хирургического инструмента.

Особо хочу отметить бережное отношение к персоналу. Мы смонтировали автоматический перекладчик, позволяющий одной медсестре переложить пациента весом до 200 килограммов с каталки (доставившей его в оперблок) на операционный стол. Постарались максимально грамотно организовать рабочие места. Теперь есть возможность наблюдения за пациентом с помощью новейшего оборудования, позволяющего отслеживать все жизненно важные параметры и показатели. Наши врачи и медсестры все это оценили.

В оперблоке сочетаются медицинская информационная система (МИС), системы видеонаблюдения, видеоконтроля и видеофиксации операций. Если мы получаем лабораторные данные, цифровые изображения, то они сохраняются на сервере. Это создает возможность получения необходимой информации о пациенте в режиме онлайн. Можно так выразиться: "информация движется за пациентом".

Кроме того, у нас появились мобильные операционные столы грузоподъемностью до 380 килограммов с возможностью программирования более 200 позиций трансформации (наклон в любую сторону, поворот на 360 градусов) операционные лампы с вмонтированными видеокамерами, лапароскопическая стойка с высоким разрешением изображения, не говоря уже об электрохирургическом инструменте последнего поколения. Так что очень много интересных решений и инноваций на каждом шагу.

Резюмируя, можно сказать, что вновь созданные оперблок на пять операционных и анестезиолого-реанимационное отделение на двенадцать коек - это современная комплексная система, позволяющая получить высокую клиническую эффективность лечения пациентов за счет соблюдения всех принципов качества и безопасности. Для клиники в целом это система, обеспечивающая максимальную эффективность деятельности.

Вы упомянули сокращение времени пребывания пациента в операционной. Сокращается ли время самой операции или речь идет о различных сопутствующих моментах - подготовке, наркозу и прочем?

Анжелика Родина: Безусловно, использование современных технологий в операционной влияет на длительность самой операции. Однако мы не ускоряем работу хирургов и медсестер искусственным образом. Они работают быстро, но не поспешно. Такие результаты сокращения времени пребывания пациента в операционной достигаются за счет технологичности новой системы, применения продуманной и автоматизированной логистики.

Для максимально эффективного использования операционных, исключения простоев, потерь времени мы предусмотрели две дополнительные операционные тележки и столешницу. То есть работу по подготовке пациента мы можем начинать в наркозной (предоперационной) еще до окончания текущей операции.

Сразу после окончания операции пациент транспортируется в реанимационно-анестезиологическое отделение, где часть коек предназначена для сопровождения пробуждения пациента, проведения профилактики осложнений, наблюдения в раннем послеоперационном периоде.

Весь этот комплекс мер позволяет увеличить оборот операционного стола при обеспечении высокого уровня безопасности пациента. За счет использования методов бережливых технологий мы смогли увеличить пропускную способность оперблока на 30 процентов от среднестатистической.

В оперблоке реализована концепция "чистой реанимации", что это означает? За счет чего достигается результат?

Анжелика Родина: "Сердцем" больницы по праву считается операционный блок, а отделения реанимации можно назвать ее "легкими". Отделение интенсивной терапии принимает пациентов в тяжелом состоянии - с серьезными нарушениями жизненно важных функций организма или перенесших хирургические вмешательства. Одна из главных задач при этом - максимально оградить пациентов от внешних и внутрибольничных инфекций, чтобы не усугубить и без того тяжелое состояние больного.

Именно для этого в нашей клинике реанимационное отделение построено с применением технологии "чистых помещений". Во-первых, специальная система вентиляции обеспечивает исключительную чистоту - даже стерильность - подаваемого внутрь чистых помещений воздуха. Параметры воздушной среды жестко регламентируются по влажности и температуре.

Специальные модульные ограждающие конструкции - гипсометаллические панели - не накапливают и не выделяют никаких элементов загрязнений внутрь самих чистых зон. Они обеспечивают герметичность внутреннего контура помещения, при необходимости одну панель можно снять и обеспечить доступ к пространству с коммуникациями. Даже можно передвинуть всю стенку для легкого и быстрого изменения планировки и конфигурации помещений. Эта же особенность обеспечивает простоту ремонта и обслуживания.

Кроме того, все поверхности компланарны - то есть очень гладки. Санитарную обработку таких поверхностей проводить удобнее, а "скользкие" стены не создают зон с застоем воздуха или с завихренными потоками.

Какие операции будут проводиться в новом оперблоке? Для пациентов пребывание здесь будет бесплатным?

Анжелика Родина: Оперблок, напомню, имеет в составе пять операционных залов, в которых мы реализовали принцип универсальности и единого стандарта оснащения. Это позволяет выполнять в каждой из них широкий спектр хирургических вмешательств. Планируем делать операции по всем профилям нашей клинической больницы: онкология, гинекология, урология, общая хирургия, челюстно-лицевая хирургия, хирургия молочной железы, оториноларингология.

Для пациентов, поступающих на операцию за счет средств ОМС или по квоте на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, пребывание и лечение в стационаре, включая оперативное лечение, будет бесплатным.