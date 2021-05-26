В Оренбурге вернут исторический облик станции детской железной дороги

На детской железной дороге в Оренбурге заложили фундамент обновленной станции "Комсомольская". По сохранившимся чертежам зданию вернут исторический облик 1953 года.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, проект реконструкции разработан ОАО "РЖД" совместно с министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития региона. Первыми раствор в фундамент будущего станционного здания залили начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

- Реконструкция станции "Комсомольская" - это один из шагов планомерного обновления набережной Урала, которую мы проводим уже несколько лет подряд, - отметил Денис Паслер. - В 2020 году мы благоустраивали западную набережную, которая сейчас является одним из самых современных и благоустроенных общественных пространств города. В этом - планируем завершить первый этап благоустройства восточной набережной. Это территория площадью больше 325 тысяч квадратных метров.

Поблагодарив железнодорожников, поддержавших проект, лидер региона выразил надежду, что воссозданная станция станет настоящим украшением благоустроенной набережной. Кроме того, к сентябрю здесь будет восстановлен Елизаветинский спуск, работы на нем уже ведутся.

- Я очень признателен губернатору Денису Владимировичу Паслеру за инициативу восстановить исторический облик станции и помощь в подготовке к строительству, - подчеркнул руководитель Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов. - Здание, которое внутри будет полностью современным, не только украсит архитектурный ансамбль этой прекрасной набережной, но и станет профориентационной площадкой для многих поколений юных железнодорожников.

Справка "РГ"

Открытие летнего сезона на детской железной дороге в Оренбурге планируется 9 июня. Поезда на станцию Комсомольская будут прибывать и отправляться с временной платформы, оборудованной по всем требованиям безопасности. Строительная площадка будет огорожена. Остальные станции детской дороги будут работать в обычном режиме. На реализацию проекта ОАО "РЖД" направит более 80 миллионов рублей.