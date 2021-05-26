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26.05.2021 19:18
Рубрика: Власть

В Оренбуржье главы семейных ферм получили гранты на 90 млн рублей

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбуржье подвели итоги ежегодного конкурса по развитию семейных ферм. Победителями признаны 12 аграриев. Они получат гранты из регионального бюджета на общую сумму 90 миллионов рублей.
В этом году победителями конкурса стали 12 аграриев из 9 районов области. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области В этом году победителями конкурса стали 12 аграриев из 9 районов области. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В этом году победителями конкурса стали 12 аграриев из 9 районов области. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил сертификаты победителям - главам хозяйств из Адамовского, Акбулакского, Соль-Илецкого, Асекеевского, Грачевского, Матвеевского, Переволоцкого, Пономаревского и Сакмарского районов. Следует отметить, что конкурс пользуется заслуженной популярностью среди аграриев - как правило, на один грант претендуют не менее шести соискателей.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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- Ежегодно мы направляем на развитие фермерства около 800 миллионов рублей и постоянно увеличиваем эту сумму, - отметил Денис Паслер. - Фермерские хозяйства должны оставаться основой всего АПК региона, фундаментом развития сельских территорий. Фермерами собрано больше половины зерна урожая 2020 года, в фермерских хозяйствах содержится почти 20 процентов всего поголовья крупного рогатого скота.

Губернатор подчеркнул, что в этому году оренбургские фермеры уже получили гранты на 406 миллионов рублей. Поздравив победителей, Денис Паслер напомнил, что на них лежит большая ответственность - получатели грантов обязаны исполнять каждый пункт намеченной программы и все позиции бизнес-плана.

- Надеюсь, что вы эффективно распорядитесь ресурсами, создадите новые рабочие места, будете платить сотрудникам достойную заработную плату, - напутствовал аграриев лидер региона.

Справка "РГ"

За все время существования грантовой государственной поддержки в Оренбуржье на развитие хозяйств и кооперативов направлено свыше двух миллиардов рублей, предоставлено более 760 грантов.

С участием средств грантов за прошедшие годы приобретены: больше 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, 2209 овец, 255 лошадей, птица, а также техника: 355 тракторов, 34 комбайна, 49 грузовых и грузопассажирских автомобилей, сельхозтехника для обработки земель, сенозаготовительная техника, оборудование для ферм, обработки и фасовки овощей, для рыборазведения, комбикормовые установки, 1080 единиц другой сельхозтехники, различный сельхозинвентарь.

Реконструировано, построено и приобретено 125 зданий ферм, складских или производственных помещений, приобретены семена, удобрения, земельные участки. Создано 1166 новых рабочих мест.

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