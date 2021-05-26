В Уфе открылся Музей полярников имени Валериана Альбанова

Музей полярников имени Валерия Альбанова открылся в день рождения знаменитого штурмана, который появился на свет в Уфе ровно 139 лет назад. Примечательно также, что это событие произошло в знаменательный год, когда Россия начала председательствовать в Арктическом совете.

Музей разместился в отреставрированном доме усадьбы купцов братьев Соловьевых, выкупленном правительством Башкирии специально для этой цели.

Экспозиция занимает девять залов на двух этажах. Первым делом посетителей знакомят с историей исследования Арктики. Ключевых фигур здесь четыре, и только один из них иностранец - норвежец Фритьоф Нансен, остальные - россияне: Отто Шмидт, Александр Колчак и Иван Папанин.

Отдельный зал посвящен уроженцам Башкирии, внесшим вклад в исследование Арктики, благодаря которым России открылся Северный морской путь, и защищавшим наши северные рубежи в лихую годину. Самое известное имя, конечно, штурмана Валериана Альбанова, а вот об остальных жители республики, возможно, даже не слышали. Это художник Иван Мешалкин - участник многих полярных экспедиций, в том числе по поиску пропавшей экспедиции Брусилова. Владимир Евладов - один из ярчайших исследователей истории и культуры коренных народов Севера, советский писатель-фантаст Вивиан Итин, челюскинец, бортмеханик авиаразведки Георгий Валавин, герой-краснофлотец, чьим именем назван остров в Карском море, Фахрулла Хайруллин, доктор военно-морских наук, командир миноносца Анатолий Лифшиц, Герой Соцтруда, почетный полярник СССР Фидус Асхадуллин, который первым в истории ступил на лед Северного полюса и 17 августа 1977 года установил там государственный флаг Советского Союза, советский и российский геофизик, академик РАЕН Геннадий Казанин.

Отдельный зал посвящен истории жизни и подвига Валериана Альбанова. В его центре установлен каяк, воссозданный по рисунку штурмана - на таких добирались до Земли Франца Иосифа члены группы, покинувшей шхуну "Святая Анна" под руководством Альбанова. К сожалению, в живых из 14 человек остались лишь он сам и матрос Конрад.

Пропавшая экспедиция Георгия Брусилова более века будоражит умы потомков, неудивительно, что поиски шхуны "Святая Анна" продолжаются до сих пор. Отдельный зал посвящен людям, которые делают это, рискуя жизнью.

Кстати, на открытие в Уфу приехали три члена экспедиции "По следам двух капитанов": герой России Николай Гаврилов, Владимир Мельник и Евгений Ферштер, а также вдова Олега Продана, организатор экспедиций Марина Пацай.

В музее более ста артефактов и экспонатов. Самый крупный из них - адмиралтейский якорь XIX века, установленный на площади перед музеем, уже стал новым арт-объектом Уфы.

Для того чтобы показать предметный мир, которым были окружены участники полярных экспедиций, была проведена большая работа. Вещи покупались в антикварных магазинах, у частных коллекционеров Уфы и Санкт-Петербурга. К счастью, сохранилось многое - котелки, бинокли, компасы, даже прибор для приготовления пищи на одну персону под названием "Эгоист", даже трехпалые меховые рукавицы. Особое место отведено артефактам, добытым в ходе современных экспедиций по следам "двух капитанов". Можно отметить, что экспозиция собрала в себя все сохранившиеся объекты научной и исторической памяти жизни и походов Альбанова и его команды.

Также в музее созданы специализированные помещения - кинозал и кают-компания для проведения культурно-образовательных мероприятий и мастер-классов. Планируется организовать выездные семинары в школах Уфы и республики с демонстрацией небольшой выездной экспозиции и цифрового музея.

Проект музейной экспозиции выиграл грант Президента России в размере 6 млн рублей. Музей смогут бесплатно посещать школьники с родителями, учителя.