Новости

Путин подписал закон об освобождении от медосмотра некоторых призывников 13:56
Песков: Подписание документов по итогам встречи Путина и Байдена не планируется 13:50
Итальянские политики не проявляют желания бороться за кресло мэра Рима 13:50
Польша выдала России вора в законе по кличке Циркач 13:45
Индийский штамм COVID-19 выявили в 53 странах 13:34
Песков: У РФ нет оснований не доверять Беларуси в ситуации с Ryanair 13:31
Роскомнадзор назвал самые популярные соцсети в России 13:28
Вышел трейлер психотриллера с Аней Тейлор-Джой "Прошлой ночью в Сохо" 13:25
СМИ: Конте уйдет из "Интера" и возглавит "Реал" 13:17
В Москве пройдет фестиваль психопросвещения "PSYFEST: весеннее обострение" 13:09
В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров 13:04
В Беларуси перечислили возможные ответные меры на западные санкции 13:03
Власти Ялты изъяли с улиц города 350 самокатов 13:03
Сценарий второго спин-оффа "Игры престолов" напишет автор "Мглы" 13:02
Пошлина на экспорт из РФ лома черных металлов составит не менее 70 евро 12:59
Еврокомиссия закроет в Брюсселе половину офисных зданий к 2030 году 12:53
В Вологде подросток получил ожоги после удара током на крыше поезда 12:52
Путин упростил порядок регистрации ИП 12:48
Пушков: Зарубежные интернет-компании не заинтересованы в уходе из РФ 12:38
Дипломаты эвакуируют граждан России и стран СНГ из сектора Газа 12:37
Решетников: Восстановление российской экономики идет лучше ожиданий 12:33
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 12:33
УЕФА может исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов 12:31
Украина до октября запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси 12:29
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 12:37
Опыт

Свой стиль вождения

В Саратовском РНУ прошел первый этап конкурса профессионального мастерства
Текст: Николай Косов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 114(8465)
Конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии-2021" является важным элементом кадровой политики АО "Транснефть-Приволга". Он помогает выявить лидеров в каждой профессии, поскольку проверяется не только знание нормативных документов, но и практические навыки, умение использовать оборудование. Отбор участников конкурса идет по профессиональным признакам, по квалификации, реальному вкладу в выполнение производственных заданий, по уровню мастерства.
Участие в профессиональных конкурсах – это настоящее испытание. Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга" Участие в профессиональных конкурсах – это настоящее испытание. Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга"
Участие в профессиональных конкурсах – это настоящее испытание. Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга"

Среди водителей "лучшим по профессии" в Саратовском РНУ третий год подряд стал Иван Скупов. Саратовец и ранее успешно выступал на соревнованиях более высокого уровня: в прошлом году занял третье, а годом ранее - второе место среди профессионалов акционерного общества "Транснефть-Приволга".

Успешная работа по транспортировке нефтепродуктов, безаварийная эксплуатация трубопроводов складывается из добросовестного труда людей многих профессий. Водители среди них занимают не последнее место.

Иван работает водителем автомобиля в группе по обслуживанию ремонтного управления N 3 Центральной ремонтной службы. В его обязанности входит обеспечение работ по ремонту магистральных трубопроводов, подвоз необходимых грузов. Иван перевозит песок, щебенку, гравий, другие грузы, вывозит снег с производственных площадок, когда есть такая необходимость. Четыре года назад пересел на новый самосвал.

Водительский стаж у Скупова уже больше полутора десятка лет. Первые профессиональные советы и уроки водительского мастерства Иван получил от своего отца - опытного тракториста. В молодости, пока жил в селе, сам также начинал работать на тракторе. Как он считает, в дальнейшем это помогло ему в избранной профессии, поскольку работа тракториста в поле формирует многие навыки, полезные и для водителя.

Среди водителей "лучшим по профессии" в Саратовском РНУ третий год подряд стал Иван Скупов.

Участие в профессиональных конкурсах - это настоящее испытание, проверка выдержки, нервов, способности собраться и доказать всем - и соперникам, и комиссии, что ты достоин звания лучшего.

- Заранее неизвестно, какие будут вопросы, какие фигуры вождения придется выполнять на полигоне. В таких ситуациях чувствуешь особую ответственность, хочется показать достойный результат, - говорит водитель.

По словам Ивана, ему было интересно участвовать в конкурсе, испытать свои силы, а подготовка полезна в профессиональном плане.

В Саратовском РНУ Иван Скупов работает уже семь лет. По его словам, в коллектив он вошел быстро.

- Всегда должен быть готов выехать в любую погоду, все равно что на трассе - дождь ли, снег ли, - делится Иван.

Саратовец из тех людей, кто утром с охотой идет на работу, а вечером домой. Семья у Ивана, как он выражается, "полный боекомплект". Дома возвращения папы из частых командировок вместе с мамой, воспитательницей детского садика, всегда дожидаются 9-летний сын и 5-летняя дочка-красавица.

- Иван - очень ответственный сотрудник, все задачи выполняет четко, тщательно и, я бы сказал, с уважением к работе, - говорит начальник цеха технологического транспорта и специальной техники (ЦТТиСТ) Саратовского РНУ Александр Бирюков.

Как считает начальник цеха, ежегодный конкурс мастерства не только дополнительно мотивирует сотрудников в материальном плане, но и помогает улучшить их профессиональную подготовку, повысить навыки вождения. В июне Иван Скупов вновь отправится покорять очередную вершину мастерства - в конкурсе "Лучший по профессии" акционерного общества "Транснефть-Приволга" в Самаре.

Кстати

В Саратовском РНУ постоянно обновляется техника, закупаются новые современные автомашины. Например, в этом году планируется приобрести 13 единиц автотранспорта: автобусы, тягач, передвижные ремонтные мастерские, жилые вагоны и вагон-сушилку. Одна из главных задач при этом - создание безопасных и комфортных условий труда для работников предприятия.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии
Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки
Экипаж российского судна спас моряков японской шхуны
Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"