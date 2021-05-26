Конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии-2021" является важным элементом кадровой политики АО "Транснефть-Приволга". Он помогает выявить лидеров в каждой профессии, поскольку проверяется не только знание нормативных документов, но и практические навыки, умение использовать оборудование. Отбор участников конкурса идет по профессиональным признакам, по квалификации, реальному вкладу в выполнение производственных заданий, по уровню мастерства.

Среди водителей "лучшим по профессии" в Саратовском РНУ третий год подряд стал Иван Скупов. Саратовец и ранее успешно выступал на соревнованиях более высокого уровня: в прошлом году занял третье, а годом ранее - второе место среди профессионалов акционерного общества "Транснефть-Приволга".

Успешная работа по транспортировке нефтепродуктов, безаварийная эксплуатация трубопроводов складывается из добросовестного труда людей многих профессий. Водители среди них занимают не последнее место.

Иван работает водителем автомобиля в группе по обслуживанию ремонтного управления N 3 Центральной ремонтной службы. В его обязанности входит обеспечение работ по ремонту магистральных трубопроводов, подвоз необходимых грузов. Иван перевозит песок, щебенку, гравий, другие грузы, вывозит снег с производственных площадок, когда есть такая необходимость. Четыре года назад пересел на новый самосвал.

Водительский стаж у Скупова уже больше полутора десятка лет. Первые профессиональные советы и уроки водительского мастерства Иван получил от своего отца - опытного тракториста. В молодости, пока жил в селе, сам также начинал работать на тракторе. Как он считает, в дальнейшем это помогло ему в избранной профессии, поскольку работа тракториста в поле формирует многие навыки, полезные и для водителя.

Среди водителей "лучшим по профессии" в Саратовском РНУ третий год подряд стал Иван Скупов.

Участие в профессиональных конкурсах - это настоящее испытание, проверка выдержки, нервов, способности собраться и доказать всем - и соперникам, и комиссии, что ты достоин звания лучшего.

- Заранее неизвестно, какие будут вопросы, какие фигуры вождения придется выполнять на полигоне. В таких ситуациях чувствуешь особую ответственность, хочется показать достойный результат, - говорит водитель.

По словам Ивана, ему было интересно участвовать в конкурсе, испытать свои силы, а подготовка полезна в профессиональном плане.

В Саратовском РНУ Иван Скупов работает уже семь лет. По его словам, в коллектив он вошел быстро.

- Всегда должен быть готов выехать в любую погоду, все равно что на трассе - дождь ли, снег ли, - делится Иван.

Саратовец из тех людей, кто утром с охотой идет на работу, а вечером домой. Семья у Ивана, как он выражается, "полный боекомплект". Дома возвращения папы из частых командировок вместе с мамой, воспитательницей детского садика, всегда дожидаются 9-летний сын и 5-летняя дочка-красавица.

- Иван - очень ответственный сотрудник, все задачи выполняет четко, тщательно и, я бы сказал, с уважением к работе, - говорит начальник цеха технологического транспорта и специальной техники (ЦТТиСТ) Саратовского РНУ Александр Бирюков.

Как считает начальник цеха, ежегодный конкурс мастерства не только дополнительно мотивирует сотрудников в материальном плане, но и помогает улучшить их профессиональную подготовку, повысить навыки вождения. В июне Иван Скупов вновь отправится покорять очередную вершину мастерства - в конкурсе "Лучший по профессии" акционерного общества "Транснефть-Приволга" в Самаре.

Кстати

В Саратовском РНУ постоянно обновляется техника, закупаются новые современные автомашины. Например, в этом году планируется приобрести 13 единиц автотранспорта: автобусы, тягач, передвижные ремонтные мастерские, жилые вагоны и вагон-сушилку. Одна из главных задач при этом - создание безопасных и комфортных условий труда для работников предприятия.

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