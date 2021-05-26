Города Новосибирской области участвуют в конкурсе благоустройства

Три города Новосибирской области станут участниками всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их заявки утвердили в правительстве региона на заседании межведомственной комиссии по реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, заявки на 2021 год направили Искитим, Тогучин и Купино. В Искитиме разработали проект по благоустройству пляжной зоны отдыха на берегу реки Бердь в микрорайоне Заречный. Благодаря ему будет создана общественная территория рекреации и активного отдыха под названием "Бобры" с пирсом и пляжной зоной. В числе прочего там предполагается организовать детскую игровую площадку и прокат лодок.

Купино направил на конкурс проект благоустройства "Новособорная площадь на аллее искусств". Здесь, в частности, планируется разместить выставочные стенды индивидуального изготовления. Тогучин предложил благоустроить парк "Город солнца". Проект включает установку арт-объектов в виде модели Солнечной системы.

- К обсуждению проектов важно привлечь жителей территорий, обсудить детали проектов с представителями предпринимательского сообщества с точки зрения механизмов муниципально-частного партнерства. Новые благоустроенные пространства, которые будут созданы в городах области по нацпроекту, должны быть удобными в плане доступности и всех необходимых инфраструктурных решений, - подчеркнул вице-губернатор Сергей Семка, под председательством которого прошло заседание комиссии.

Федеральная конкурсная комиссия подведет итоги конкурса до 1 сентября 2021 года.

Справка "РГ"

В числе победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году оказались три новосибирских города - Купино, Карасук и Куйбышев. В Купино благоустраивают общественное пространство на улице Переездный переулок. В Карасуке появится оздоровительный многофункциональный природный комплекс "Савка", а в Куйбышеве работы идут на центральной площади.