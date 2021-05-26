По десять тысяч рублей на покупку нарядов к выпускному балу получат кузбасские одиннадцатиклассники из малообеспеченных семей. Такая традиция сложилась в регионе уже давно, и отказываться от нее никто не собирается.

Право на единовременное социальное пособие имеют выпускники дневных общеобразовательных организаций, в семьях у которых прожиточный минимум равен либо не дотягивает до 10 727 рублей на одного человека.

К заявлению на имя губернатора области в числе прочих документов следует приложить справку о составе семьи и ее доходах. Документы принимают в школах как в бумажном, так и в электронном виде до 15 июня, деньги региональное минобрнауки перечислит на лицевые банковские счета получателей.

Последние звонки в минувшую субботу прозвенели для без малого 37 тысяч школьников Кузбасса. Все праздничные мероприятия, в отличие от прошлого года, прошли в очном формате, с соблюдением мер эпидбезопасности. Из одиннадцатых классов выпускаются почти 9,9 тысячи человек, а из девятых - свыше 26,9 тысячи.