На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня на юге Красноярского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы в 10 часов 29 минут по московскому времени. Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в 461 километре к югу от столицы региона, в нескольких километрах от границы с Республикой Тыва - в Саяно-Шушенском заповеднике.

На данный момент нет информации о пострадавших и возможных разрушениях. ЧП прокомментировали в Центральном военном округе, отметив, что сейсмическая активность не повлияла на боеготовность соединений, повреждений систем боевого управления и связи также не зафиксировано. Никто не пострадал.