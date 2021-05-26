Новосибирские разведчики захватили лидерство на соревнованиях

На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) прошел всеармейский этап международного конкурса "Отличники войсковой разведки - 2021". Команды соревновались в выносливости, применении маскировки, использовании вооружения, а также должны были устроить засаду и захватить в плен "языка" - водителя машины условного противника. Лидерами по результатам этапа стала команда НВВКУ - дома не только стены, но и лесные тропы помогают.

В каждом подразделении - десять человек: автоматчики, снайпер, гранатометчик, радист. Команда должна действовать как единый организм, бойцы понимают друг друга без лишних слов - в засаде любой лишний звук может обернуться провалом. Кстати, разведчики, прямо как в фильмах про войну, прекрасно имитируют птичьи трели. Для команды Северного флота это даже стало чем-то вроде боевого клича перед выполнением норматива.

Есть отличительный почерк у каждого из десятка подразделений и в искусстве маскировки: особая раскраска на лице, ветки деревьев, трава - дополнением к камуфляжу может стать все, что находится у разведчика под ногами и над головой.

Помимо команд НВККУ и Северного флота, на полигон прибыли разведчики Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, воздушно-десантных войск, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также команды Росгвардии и Новосибирского военного института войск национальной гвардии. В итоге вторыми стали росгвардейцы, бронза - у южан.

- Первый этап включает в себя высадку разведгруппы с вертолета и марш-бросок в заданный район, - поясняет арбитр первого этапа соревнований полковник Евгений Проскуряков. - Кроме того, разведчики должны организовать засаду на движущийся автомобиль, захватить пленного, изъять секретные документы и удостоверение личности. После этого выйти на связь со штабом и доложить о выполнении задачи.

В первую очередь судьи обращают внимание на то, насколько уверенно действует группа - это главный показатель подготовки. По словам Евгения Проскурякова, неумелые тактические действия профессионалу видны невооруженным взглядом. Например, одна из групп потеряла баллы из-за неумелой установки минной растяжки. Судьям пришлось корректировать действия военнослужащих, ведь игры - это не просто соревнования, но и учеба. В следующий раз разведчик ошибку не повторит.

Место для засады каждое подразделение выбирает самостоятельно. Пока одни закладывают мину, радист настраивает станцию. Взрыв, пусть и учебного заряда, оглушает, автоматная трескотня вносит дополнительную сумятицу. Но группа действует четко и слажено - через мгновение водитель остановленной на дороге машины оказывается на земле, еще через секунду его обезоруженного и связанного уводят в лес.

На этапе важны также умения обращаться с оружием, взрывчаткой и тактика действий. Причем специфика профессии разведчика состоит в том, что он должен действовать самостоятельно, принимая правильные решения в отрыве от основных сил. И, конечно, одним из важнейших критериев успешного прохождения этапа является физическая подготовка.

Трасса, по которой разведчики выполняли марш-бросок, была дополнительно усложнена, поэтому дистанцию сократили с 15 до 13,5 километра. Определять направление движения, согласно условиям конкурса, можно только с помощью обычного компаса, любая навигационная электроника строжайше запрещена.

Совершать марш-бросок разведчикам приходится с полной экипировкой. Оружие и боеприпасы - только полдела, перед стартом арбитры взвешивают каждый рюкзак, вес которого может достигать тридцати килограммов.

Легче всего автоматчикам, тем, кто должен действовать максимально быстро и скрытно - у них за плечами всего пятнадцать килограммов: противогаз, аптечка, сухой паек, средства маскировки. Гранатометчику приходится дополнительно нести увесистые снаряды, а у радиста только аппаратура весит около девяти килограммов плюс аккумулятор.

Потеря любого вида снаряжения, вплоть до элемента маскировки, наказывается штрафными баллами - разведчик не должен оставлять никаких следов. Судейство вообще строгое - снимают очки за малейшее нарушение. Ведь в августе лучшие бойцы будут представлять страну уже на международном этапе, который, впрочем, также пройдет в Новосибирской области. Организаторы намеревались провести соревнования в Индии, но там ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

У бойцов из каждой страны на конкурсе свои хитрости. Например, арбитры вспоминают, что китайские разведчики перед прохождением водной преграды надевают специальную легкую обувь, похожую на ласты. В то время как наши ребята идут босиком. Сейчас организаторы принимают заявки от стран, намеревающихся участвовать в армейских играх. Будут проводиться и танковый биатлон, и авиадартс, и конный марафон - в общей сложности более тридцати дисциплин.

На втором этапе всеармейских соревнований разведки свои профессиональные навыки по вождению боевых машин пехоты продемонстрировали механики-водители подразделений. Маршрут, протяженностью более пяти километров нужно проходить с максимально возможной скоростью, преодолевая искусственные и естественные препятствия вроде колейного моста, минно-взрывного заграждения, противотанковых рвов.

Кстати

Часть этапов проходит в других регионах Сибири - например, Тыва в скором времени примет участников "Конного марафона". Он пройдет на полигоне "Кара-Хаак", но соревноваться в весьма экзотическом виде будут всего три команды - Центрального и Южного военных округов, а также Рязанского гвардейского высшего командного училища.

В Кызыле (столица Республики Тыва) в эти дни проходит "Военное ралли". Перед стартами заездов семь подразделений провели тренировки на горном автодроме. На трассу выходят грузовые "Уралы" и КамАЗы, а также спецмашины на колесной базе 4х4 и 6х6.