В городе Асино (Томская область) исполнены все судебные решения по обеспечению жильем детей-сирот.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, администрация Асиновского городского поселения приобрела квартиры для сирот на электронных аукционах. С начала 2021 года в Асино жилье получили семеро нуждающихся в нем детей-сирот, из них шесть человек - в новостройках.

Это стало возможным благодаря возведению в районном центре сразу трех многоквартирных домов на улице Центральной. Площадь каждой квартиры - тридцать квадратных метров, что больше минимального норматива для данного муниципалитета на десять "квадратов".

Всего в регионе в 2021 году по данным УФССП России по Томской области окончено семнадцать исполнительных производств по предоставлению жилья детям-сиротам, из них семь в городе Асино и семь - в Томске. Но в областном центре свои квартиры получили пока далеко не все повзрослевшие сироты, обратившиеся в суд с иском о защите своих прав.