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26.05.2021 07:09
Рубрика: Общество

Приставы ускорили новоселья

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 114(8465)
В городе Асино (Томская область) исполнены все судебные решения по обеспечению жильем детей-сирот.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, администрация Асиновского городского поселения приобрела квартиры для сирот на электронных аукционах. С начала 2021 года в Асино жилье получили семеро нуждающихся в нем детей-сирот, из них шесть человек - в новостройках.

Более 284 тысяч сирот получили право на свои квартиры

Это стало возможным благодаря возведению в районном центре сразу трех многоквартирных домов на улице Центральной. Площадь каждой квартиры - тридцать квадратных метров, что больше минимального норматива для данного муниципалитета на десять "квадратов".

Всего в регионе в 2021 году по данным УФССП России по Томской области окончено семнадцать исполнительных производств по предоставлению жилья детям-сиротам, из них семь в городе Асино и семь - в Томске. Но в областном центре свои квартиры получили пока далеко не все повзрослевшие сироты, обратившиеся в суд с иском о защите своих прав.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

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