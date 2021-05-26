Как защитить свою банковскую карту при покупках через интернет

Эксперты подсчитали, что число онлайн-покупок, совершаемых сибиряками, за последнее время выросло в десятки, если не в сотни раз. Такое уж сейчас время - проще сделать пару кликов не выходя из дома и оформить заказ, чем толкаться в очередях и подвергать риску свое здоровье в торговых заведениях. Да и ассортимент многочисленных интернет-магазинов несравненно обширнее, чем обычных ТЦ. Однако рост числа покупателей не остался незамеченным и мошенниками - их количество в Сети тоже возросло. Как сделать свои покупки максимально безопасными и защититься от потери денег?

Карта ваша, деньги наши

Еще лет пять-семь назад у преступников в числе прочих видов мошенничества был в ходу так называемый скимминг - они устанавливали на банкоматах специальные считывающие устройства и с их помощью крали данные карт банковских клиентов. Как говорят в полиции, с развитием технологий и ростом онлайн-покупок скимминг постепенно переместился в Сеть. Зло-умышленники по-прежнему не прочь опустошить ваш кошелек, но теперь им это делать удобно виртуально.

- Данный вид скимминга работает с использованием вредоносного кода, который внедряется на серверы интернет-магазинов, где хранятся данные держателей карт. Согласитесь, очень удобно сохранить на сайте торговой площадки данные пластика, чтобы не вводить их каждый раз заново. Поэтому в руках у мошенников оказываются все сведения - номер карты, срок ее действия, CVV-код. Некоторые покупатели игнорируют такую услугу, как подтверждение оплаты по СМС, а при ее отсутствии снять деньги с вашего счета оказывается легче легкого. Кроме того, при вводе данных на сайте какого-нибудь магазина к вам может попасть вредоносная программа, с помощью которой преступники проникнут в ваш компьютер и начнут распоряжаться его содержимым по своему усмотрению, - поясняет начальник Управления уголовного розыска при ГУ МВД по Красноярскому краю полковник полиции Андрей Иванов.

Помимо этого, по словам правоохранителей, утечка данных может происходить при совершении микротранзакций. Например, вы собираетесь в отпуск. При бронировании отеля на сайте очень удобно, если предлагаются условия оплаты на месте, по прибытии. Это кажется потребителю более надежным способом расчета, нежели предварительная оплата. Ведь человек может передумать ехать или до поездки случатся какие-то непредвиденные обстоятельства. А наиболее выгодная цена предлагается, как известно, при раннем бронировании.

Однако отель просит заполнить данные карты для их проверки - фамилию и имя, срок действия пластика и его номер. После чего вам приходит сообщение, где отель просит подтвердить операцию на сумму в один рубль, которая возвращается при оплате отеля. Это и есть скимминг посредством микротранзакций, во время которых данные могут быть похищены. Если, опять же, у вас не подключена услуга оповещения по СМС.

Фальшивка обманет

Очень легко можно расстаться со своими деньгами, попав на так называемый фишинговый сайт, маскирующийся под интернет-площадку какого-нибудь крупного поставщика услуг или товаров. Обычно название фальшивого сайта отличается от правильного на одну-две буквы. Но многие ли обратят на это внимание, если, допустим, оформление и дизайн фальшивки скопировано один в один с настоящего интернет-ресурса? В итоге пошедший по ссылке покупатель не только не получит товар, но и оставит в руках мошенников данные своей банковской карты. А потом и свои деньги.

- Многие сталкиваются с обманом не только при покупке, но и продаже вещей на таких крупных торговых площадках, как "Авито" или "Юла". Схема проста. Якобы покупатель пишет, что готов немедленно приобрести товар и перевести за него необходимую сумму, но предлагает сделать это не на самой площадке, а в каком-нибудь мессенджере. Кидает ссылку, продавец переходит по ней - и оказывается в руках мошенников и с пустым кошельком. Что из этого следует? Общайтесь с потенциальным покупателем только на проверенном ресурсе, где отслеживают все возможные ухищрения таких аферистов, не ходите по ссылкам, которые вызывают сомнение, какие бы замечательные условия ни предлагал вам так называемый "покупатель", - предостерегает Андрей Иванов.

Как защититься от махинаций ушлых злоумышленников? Самый доступный способ - завести карту исключительно для таких покупок и каждый раз перечислять на нее только ту сумму, которую планируете потратить. Ну а самый радикальный - вообще не платить в интернете банковской картой, а использовать для этого электронные кошельки или расплачиваться наличными после доставки.

Ловушка от биржевого консультанта

Опасность столкнуться с мошенниками подстерегает и желающих заработать денег через интернет. Дело касается объявлений, предлагающих хороший заработок на рынке брокерских услуг, - их количество в последнее время заметно увеличилось. Зазывалы уверяют, что торговля на бирже, несомненно, принесет быстрый и крупный выигрыш человеку, нужно лишь пройти краткий курс обучения.

- Многие, привлеченные возможностью легко поправить финансовые дела, звонят по таким объявлениям. Взявший трубку "консультант" поясняет: да, ваше благосостояние увеличится в разы, а нужно для этого совсем немногое. Всего-то зарегистрироваться на определенном сайте и продиктовать свои банковские реквизиты. Это, дескать, необходимо, чтобы перечислять звонившему грядущие дивиденды, - рассказывает врио начальника отдела по раскрытию хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий краевого УУР Руслан Гашимов. - Если человек выполняет эти условия, ему предлагается установить специальное приложение, позволяющее "биржевым консультантам" иметь удаленный доступ к смартфону или компьютеру жерт-вы. Объясняют мошенники свое желание просто: "Это необходимо для вашего обучения новому бизнесу". Надо ли говорить, что происходит, когда преступники получают через интернет возможность пользоваться всеми установленными на вашем устройстве программами, в том числе и банком-онлайн?..

Как говорят в полиции, заполучив в свои руки доступ к деньгам жертвы, злоумышленники не только опустошают ее счета, но и берут от имени потерпевшего огромные кредиты в банках.

"Вы срываете нам операцию!"

Сфера кибермошенничества совершенствуется с каждым днем: преступники уже научились подделывать официальные телефонные номера банков, чтобы обманывать доверчивых клиентов. В последнее время мошенники стали использовать специальное программное обеспечение, которое позволяет скрыть настоящий номер звонящего. Собеседник увидит на определителе номер, который заранее ввел в программу злоумышленник, например, официальный номер call-центра банка.

Такой преступник обычно представляется сотрудником кредитной организации, он знает имя собеседника, его дату рождения, номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники получают заранее из открытых источников, социальных сетей и с помощью фишинга.

Схема обмана проста. Мошенник предупреждает клиента о подозрительной активности, которую служба безопасности банка зафиксировала на его счетах, после чего предлагает человеку выполнить ряд действий. Обычно человека просят сообщить данные карты, пин-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения. Причем сделать это надо якобы быстро, так как блокировка длится всего несколько минут.

Что делать? Ни в коем случае не спешить. Подозрительные операции банк приостанавливает на срок до 48 часов, а не на несколько минут, как заявляет вам мошенник. Прервите разговор, сами перезвоните в банк и уточните всю информацию.

Освоили преступники и технологию подмены номеров различных силовых ведомств: МВД, ФСБ, прокуратуры. В случае, если человек отказывается предоставить "банковскому служащему" свои данные, на его телефон поступает звонок уже от "стража правопорядка": "Поступайте, как говорит мошенник! Мы проводим специальную операцию по его задержанию, если она сорвется, на вас заведут уголовное дело!"

- Растерянный собеседник проверяет номер телефона звонившего и видит: да, на сайте силового ведомства такой имеется. И успокоившись, или переводит деньги, или раскрывает данные карты, - говорит Руслан Гашимов. - Тут важно знать: настоящие стражи правопорядка звонить с таким предложением не будут. Сомневаетесь? Сами перезвоните по указанному номеру и поинтересуйтесь, кто из ведомства с вами сейчас разговаривал. И вам сразу же ответят, что никто. К сожалению, в эту ловушку попадается множество людей, каждый день мы регистрируем как минимум по одному потерпевшему.

Важно знать

Особо полиция предостерегает представителей молодого поколения, ищущих способ быстро и легко заработать. По словам правоохранителей, сейчас появилось много объявлений, где человеку предлагают заплатить, если он откроет на свое имя карты в нескольких банках. Объяснение может быть разным: например, что на эти счета будут переводиться средства для больных детей или бездомных животных. Ни в коем случае не соглашайтесь! На самом деле преступникам такие счета нужны, чтобы выводить через них похищенные деньги. И когда мошенников арестуют, то вас тоже могут привлечь к ответственности как соучастника преступления. И никакие объяснения, что вы ни о чем не знали, скорее всего, не помогут.