Сотрудницу Стройнадзора в Красноярске задержали по делу о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальницы отдела надзора за организациями, управляющими многоквартирными домами, Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Служащую подозревают в получении взятки в виде туристического сертификата на крупную сумму, сообщили сегодня в региональном СК.

По данным правоохранителей, 36-летняя сотрудница Стройнадзора вымогала взятку у директора одной из управляющих компаний столицы региона за общее покровительство, не проведение проверок и непринятие штрафных мер. При этом женщина угрожала руководителю УК, что в случае отказа не включит несколько новых зданий в его управление.

В итоге директор компании передал вымогательнице туристический сертификат на 200 тысяч рублей. Факт получения взятки выявили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярска, уточнили в краевом главке МВД.

Подозреваемая задержана. При обысках у нее дома и в кабинете изъяты, в частности, документы, представляющие интерес для следствия.

В ближайшие дни суд рассмотрит ходатайство о заключении предполагаемой взяточницы под стражу, добавили в СК.