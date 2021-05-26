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Рубрика: Происшествия

Суд рассмотрит иски к МЧС от потерпевших при пожаре в "Зимней вишне"

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
В июне-июле этого года суд рассмотрит гражданские иски от потерпевших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Эти иски в начале судебного процесса многие юристы называли абсурдными. Почему сегодня так уже не считают, на "круглом столе" в "Российской газете" рассказал координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня", адвокат Дмитрий Малинин.

Этот центр, напомнил он, был создан в первые дни после трагедии, случившейся 25 марта 2018 года. Он объединил более 30 адвокатских образований и юридических фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерова, Красноярска. Все они оказывали и оказывают юридическую помощь пострадавшим бесплатно.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
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По сути, подчеркнул адвокат, это один из мощных примеров работы юристов probono - то есть на благо общества. "Мы не обращались ни в фонды, ни к государству, ни в муниципалитеты. Сразу была обозначено: помощь профессиональна, безвозмездна, до конца", - рассказал Дмитрий Малинин. По его словам, доверителями центра стали члены семей всех 60 погибших. Работа с ними ведется уже три года. Кроме того, юристы центра оказывали бесплатную правовую помощь тем, кто успел спастись или был эвакуирован из горящего здания. Но все-таки получил различный вред здоровью. Помогали также предпринимателям - арендаторам мелких торговых точек в "Зимней вишне".

По мнению Дмитрия Малинина, чтобы система бесплатной юридической помощи (государственной или негосударственной) действовала эффективно, работающие в ней юристы должны быть не просто квалифицированными. А еще уметь действовать не по шаблону. В пример адвокат привел иски, заявленные в рамках уголовного дела не к обвиняемым, а к их работодателям, в частности, к МЧС и Кемеровскому кондитерскому комбинату.

"В голове у большинства прокуроров, судей и адвокатов сидит такая модель, - пояснил Дмитрий Малинин. - Если даже вред причиняется при исполнении должностных обязанностей, то отвечает не работодатель, а конкретное физическое лицо. Я не уголовный адвокат, я специалист по гражданскому праву. Изучив закон, пришел к выводу, что сложившийся шаблон неверен. В данном случае, если у нас на скамье подсудимых сотрудник МЧС, то должна отвечать казна Российской Федерации. Если на скамье подсудимых директор комбината, должен отвечать кондитерский комбинат как работодатель. Это значительно повышает исполнимость приговора в части гражданских исков".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Убедить в этом других было непросто. "Мне говорили, - вспоминает адвокат, - что в отношении меня будет принято частное определение суда, что я оказываю неквалифицированную юридическую помощь".

Но в 2020 году вышло постановление Пленума Верховного суда. "Где подтвердили правильность нашей позиции, - продолжает Дмитрий Малинин. - И сказали, что в такой ситуации иски подлежат удовлетворению и предъявлению именно к работодателям. Теперь к нам вопросов нет, все поняли, что иски поданы корректно".

Из этой истории адвокат делает такой вывод: "Если юристы, оказывающие бесплатную юридическую помощь, будут плыть по общему течению, а не пытаться максимально работать в интересах своих доверителей, тогда грош цена такой помощи".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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