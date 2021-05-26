Ученица из Новосибирска получила приз международного конкурса

Специальный приз Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников Regeneron ISEF получила ученица девятого класса СУНЦ НГУ Влада Шевченко за исследование вулканов Камчатки. Этой темой она начала заниматься в Лаборатории экологического просвещения ИЦИГ СО РАН под руководством сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Елены Крук и руководителя клуба "Юный геолог" им. П. М. Бондаренко Ирины Негода.

Для того, чтобы лучше изучить вулканы, Влада вместе с руководителями побывала в экспедиции на Камчатке. В своем исследовании она рассматривает вопрос о том, как в горячей и жидкой лаве могут возникать пустые пространства - лавовые трубы. Описанию полученных моделей и сравнению их с лавоводами кратера "Звезда" и других подобных природных образований и посвящена работа Влады.

Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) - это международный конкурс для учащихся 13-18 лет. Цели конкурса - выявление и поддержка талантливых молодых ученых и развитие исследований в области прикладных и фундаментальных наук, а также технического творчества. В этом году конкурс проходил с 16 по 21 мая в режиме онлайн и собрал участников из многих стран, в том числе из США, Канады, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и других стран.

Финалисты отбирались по итогам почти 400 конкурсов в 64 странах. Шевченко осенью 2020 года стала победителем суперфинала Всероссийского конкурса "Ученые будущего" и вошла в сборную России на международных соревнованиях.

По итогам Regeneron ISEF она получила специальный приз в размере 1200 долларов от Китайской ассоциации науки и технологий - самой крупной неправительственной организации профессионалов в области науки и технологии в Китае.

Regeneron ISEF проходит ежегодно, начиная с 1950-го года, в США и каждый раз объединяет более двух тысяч школьников из разных стран мира. В жюри конкурса - известные ученые из Европы и США. Среди спонсоров мероприятия - компании Johnson&Johnson, National Geographic Society, Microsoft, Zeiss. В течение 20 лет конкурс также поддерживала корпорация Intel. Выпускники ISEF сделали карьеру в области науки и техники, изменившую мир, отмечается на официальном сайте конкурса. ISEF также называют "Малой Нобелевской премией", поскольку более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса будучи школьниками. Информация опубликована на Новосибирском информационном образовательном сайте.