В Иркутске бродячие собаки в погоне за котом разломали внедорожник

Жители Иркутска сообщили в полицию о стоящем в одном из дворов Свердловского района разбитом кроссовере Nissan X-Trail. Участковый уполномоченный, прибывший на указанное горожанами место, обнаружил, что у иномарки разбита фара и оторван бампер с решеткой радиатора.

Как выяснили полицейские, опросив жильцов близлежащего дома, один из них наблюдал ночную сцену "вандализма", сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Иркутской области. Японский автомобиль повредили разъяренные бродячие собаки, охотившиеся за котом. Он забился под машину, и в попытках выгнать из убежища затравленную жертву дворовые псы разбили авто.

Владелец внедорожника, по данным полиции, - житель Забайкальского края, отсутствующий на данный момент в Иркутске. Оторванные от Nissan детали кузова полиция взяла на временное хранение и передаст их автомобилисту, когда он вернется в столицу Приангарья.