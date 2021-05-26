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26.05.2021 07:06
Рубрика: Общество

Отдых в особом режиме

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 114(8465)
В Новосибирской области большинство загородных оздоровительных лагерей уже готово или завершает подготовку к приему детей. Сезон традиционно начнется 1 июня, в День защиты детей.

Всего за лето в регионе планируется отдых 106 тысяч детей в 57 загородных лагерях, из них 51 - стационарный и шесть лагерей палаточного типа. Лагеря дневного пребывания откроются на базе 957 школ - в них будет находиться более шестидесяти тысяч детей.

Фото: РИА Новости
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Особое внимание в этом сезоне будет уделяться соблюдению ограничений, связанных с режимом повышенной готовности. Так, наполняемость загородных лагерей не должна превышать 75 процентов. Особые условия пребывания будут у сотрудников в стационарных лагерях, где предусмотрен закрытый режим. Весь персонал заезжает с детьми и в течение одной смены находится там без выезда. Сотрудники лагерей, работающих в открытом режиме, смогут выезжать из лагерей, но раз в неделю будут проходить тест ПЦР на коронавирус.

Кроме того, всех сотрудников проверят на острую кишечную инфекцию. В детских оздоровительных лагерях не будет массовых мероприятий, должно быть организовано социальное дистанцирование. Уже проведена противоклещевая обработка территорий.

В большинстве летних лагерей обеспечивать охрану будут сотрудники ЧОПов. Во всех стационарных организациях установлены системы видеонаблюдения.

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