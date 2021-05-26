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26.05.2021 08:57
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Авария со смертельным исходом произошла вчера около 22.30 в Новосибирской области на 34-м километре автодороги К-12Р "Новосибирск-Колывань-Томск". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

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По данным полиции, виновником столкновения двух автомобилей стал 20-летний водитель ВАЗ-2106, который выехал на полосу встречного движения и влетел в Toyota Corona Premio. От удара на месте погибла 64-летняя женщина, находившаяся в салоне японской легковушки. За рулем иномарки сидел 65-летний водитель, рядом находился 61-летний пассажир - оба пострадали и были госпитализированы.

Помимо этого в больницу доставлены водитель "шестерки" и трое его пассажиров: 18-летний молодой человек и двое 16-летних подростков. В машине находился еще один 16-летний парень, который по счастливой для него случайности телесных повреждений не получил. Сейчас с ним работают следователи. Пострадавшие были доставлены в Колыванскую ЦРБ и Городскую больницу №34 Новосибирска.

Известно, что предполагаемый виновник аварии имеет права на управление автомобилем. Экспертиза должна выявить наличие либо отсутствие алкоголя или запрещенных веществ в его крови на момент столкновения. По факту ДТП в полиции проводят проверку.

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