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26.05.2021 12:58
Рубрика: Власть

В Новосибирской области внедряют механизм комплексного развития территорий

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске состоялась федеральная конференция, посвященная внедрению нового законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ).
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, выступая на форуме, внедрение и реализация нового для строительной отрасли механизма КРТ является приоритетной задачей для всех субъектов Федерации. Новосибирская область уже приступила к формированию нормативной базы для его применения.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В частности, правительством области разработан проект закона о разграничении полномочий в сфере КРТ, цель которого - создать условия для работы института КРТ. Документ на ближайшей сессии рассмотрит Законодательное собрание Новосибирской области. Кроме того, ведется подготовка еще ряда нормативно-правовых актов, которые будут регулировать этот процесс.

Министр напомнил, что Новосибирская область остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе: в прошлом году здесь сдано почти два миллиона квадратных метров жилья. Но при этом в регионе остается актуальной проблема ветхого и аварийного фонда. Регион на протяжении последних десяти лет активно занимается ее решением. С 2011 года заключено 43 договора о развитии застроенных территорий, 27 из которых полностью реализованы. Уже расселено 102 многоквартирных дома, в планах - расселение еще 65 МКД.

- Благодаря механизму комплексного развития территорий у нас появляется возможность вести эту работу более эффективно и создавать благоустроенную, комфортную городскую среду. Наша область уже приступила к формированию будущих территорий для КРТ, - подчеркнул Иван Шмидт.

Министр особо отметил, что комплексный подход к развитию территорий позволит отказаться мегаполисам от точечной застройки, которая создает массу неудобств для жителей.

Справка "РГ"

Федеральная конференция по вопросам КРТ организована правительством Новосибирской области, Национальным объединением застройщиков жилья (Москва) и ГК "Стрижи". Участие в ней приняли представители власти, застройщики и эксперты в области градостроительства.

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